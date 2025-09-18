Dagens Renq Finance livepris er 0.001432 USD. Spor prisoppdateringer for RENQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RENQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Renq Finance livepris er 0.001432 USD. Spor prisoppdateringer for RENQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RENQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RENQ

RENQ Prisinformasjon

RENQ teknisk dokument

RENQ Offisiell nettside

RENQ tokenomics

RENQ Prisprognose

RENQ-historikk

RENQ Kjøpeguide

RENQ-til-fiat-valutakonverter

RENQ Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Renq Finance Logo

Renq Finance Pris(RENQ)

1 RENQ til USD livepris:

$0.001432
$0.001432$0.001432
-0.20%1D
USD
Renq Finance (RENQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:49:55 (UTC+8)

Renq Finance (RENQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001431
$ 0.001431$ 0.001431
24 timer lav
$ 0.001465
$ 0.001465$ 0.001465
24 timer høy

$ 0.001431
$ 0.001431$ 0.001431

$ 0.001465
$ 0.001465$ 0.001465

$ 0.10684807043138618
$ 0.10684807043138618$ 0.10684807043138618

$ 0.000882741628312013
$ 0.000882741628312013$ 0.000882741628312013

-0.42%

-0.20%

-1.45%

-1.45%

Renq Finance (RENQ) sanntidsprisen er $ 0.001432. I løpet av de siste 24 timene har RENQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001431 og et toppnivå på $ 0.001465, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RENQ er $ 0.10684807043138618, mens den rekordlave prisen er $ 0.000882741628312013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RENQ endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -1.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renq Finance (RENQ) Markedsinformasjon

No.4098

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.37K
$ 72.37K$ 72.37K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Renq Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.37K. Den sirkulerende forsyningen på RENQ er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.43M.

Renq Finance (RENQ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Renq Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000287-0.20%
30 dager$ +0.000004+0.28%
60 dager$ -0.000368-20.45%
90 dager$ -0.000691-32.55%
Renq Finance Prisendring i dag

I dag registrerte RENQ en endring på $ -0.00000287 (-0.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Renq Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000004 (+0.28%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Renq Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RENQ en endring på $ -0.000368 (-20.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Renq Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000691-32.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Renq Finance (RENQ)?

Sjekk ut Renq Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Renq Finance (RENQ)

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Renq Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Renq Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RENQ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Renq Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Renq Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Renq Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Renq Finance (RENQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Renq Finance (RENQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Renq Finance.

Sjekk Renq Financeprisprognosen nå!

Renq Finance (RENQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Renq Finance (RENQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RENQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Renq Finance (RENQ)

Leter du etter hvordan du kjøperRenq Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Renq Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RENQ til lokale valutaer

1 Renq Finance(RENQ) til VND
37.68308
1 Renq Finance(RENQ) til AUD
A$0.00216232
1 Renq Finance(RENQ) til GBP
0.00105968
1 Renq Finance(RENQ) til EUR
0.0012172
1 Renq Finance(RENQ) til USD
$0.001432
1 Renq Finance(RENQ) til MYR
RM0.0060144
1 Renq Finance(RENQ) til TRY
0.05924184
1 Renq Finance(RENQ) til JPY
¥0.210504
1 Renq Finance(RENQ) til ARS
ARS$2.11208544
1 Renq Finance(RENQ) til RUB
0.119572
1 Renq Finance(RENQ) til INR
0.12614488
1 Renq Finance(RENQ) til IDR
Rp23.86665712
1 Renq Finance(RENQ) til KRW
1.99998848
1 Renq Finance(RENQ) til PHP
0.08173856
1 Renq Finance(RENQ) til EGP
￡E.0.0689508
1 Renq Finance(RENQ) til BRL
R$0.00761824
1 Renq Finance(RENQ) til CAD
C$0.00196184
1 Renq Finance(RENQ) til BDT
0.17433168
1 Renq Finance(RENQ) til NGN
2.14049632
1 Renq Finance(RENQ) til COP
$5.59375
1 Renq Finance(RENQ) til ZAR
R.0.0248452
1 Renq Finance(RENQ) til UAH
0.05917024
1 Renq Finance(RENQ) til TZS
T.Sh.3.54454368
1 Renq Finance(RENQ) til VES
Bs0.233416
1 Renq Finance(RENQ) til CLP
$1.36756
1 Renq Finance(RENQ) til PKR
Rs0.40645888
1 Renq Finance(RENQ) til KZT
0.77529912
1 Renq Finance(RENQ) til THB
฿0.04559488
1 Renq Finance(RENQ) til TWD
NT$0.04328936
1 Renq Finance(RENQ) til AED
د.إ0.00525544
1 Renq Finance(RENQ) til CHF
Fr0.00113128
1 Renq Finance(RENQ) til HKD
HK$0.01112664
1 Renq Finance(RENQ) til AMD
֏0.5480264
1 Renq Finance(RENQ) til MAD
.د.م0.01291664
1 Renq Finance(RENQ) til MXN
$0.02636312
1 Renq Finance(RENQ) til SAR
ريال0.00537
1 Renq Finance(RENQ) til ETB
Br0.20559224
1 Renq Finance(RENQ) til KES
KSh0.18498576
1 Renq Finance(RENQ) til JOD
د.أ0.001015288
1 Renq Finance(RENQ) til PLN
0.00518384
1 Renq Finance(RENQ) til RON
лв0.00618624
1 Renq Finance(RENQ) til SEK
kr0.01347512
1 Renq Finance(RENQ) til BGN
лв0.00237712
1 Renq Finance(RENQ) til HUF
Ft0.4762116
1 Renq Finance(RENQ) til CZK
0.02959944
1 Renq Finance(RENQ) til KWD
د.ك0.00043676
1 Renq Finance(RENQ) til ILS
0.00476856
1 Renq Finance(RENQ) til BOB
Bs0.00989512
1 Renq Finance(RENQ) til AZN
0.0024344
1 Renq Finance(RENQ) til TJS
SM0.01340352
1 Renq Finance(RENQ) til GEL
0.0038664
1 Renq Finance(RENQ) til AOA
Kz1.30536824
1 Renq Finance(RENQ) til BHD
.د.ب0.000539864
1 Renq Finance(RENQ) til BMD
$0.001432
1 Renq Finance(RENQ) til DKK
kr0.0090932
1 Renq Finance(RENQ) til HNL
L0.03753272
1 Renq Finance(RENQ) til MUR
0.06492688
1 Renq Finance(RENQ) til NAD
$0.0248452
1 Renq Finance(RENQ) til NOK
kr0.01423408
1 Renq Finance(RENQ) til NZD
$0.0024344
1 Renq Finance(RENQ) til PAB
B/.0.001432
1 Renq Finance(RENQ) til PGK
K0.00598576
1 Renq Finance(RENQ) til QAR
ر.ق0.00519816
1 Renq Finance(RENQ) til RSD
дин.0.14285632
1 Renq Finance(RENQ) til UZS
soʻm17.67899944
1 Renq Finance(RENQ) til ALL
L0.11808272
1 Renq Finance(RENQ) til ANG
ƒ0.00256328
1 Renq Finance(RENQ) til AWG
ƒ0.0025776
1 Renq Finance(RENQ) til BBD
$0.002864
1 Renq Finance(RENQ) til BAM
KM0.00237712
1 Renq Finance(RENQ) til BIF
Fr4.27452
1 Renq Finance(RENQ) til BND
$0.00183296
1 Renq Finance(RENQ) til BSD
$0.001432
1 Renq Finance(RENQ) til JMD
$0.22970712
1 Renq Finance(RENQ) til KHR
5.75099792
1 Renq Finance(RENQ) til KMF
Fr0.598576
1 Renq Finance(RENQ) til LAK
31.13043416
1 Renq Finance(RENQ) til LKR
Rs0.43315136
1 Renq Finance(RENQ) til MDL
L0.023628
1 Renq Finance(RENQ) til MGA
Ar6.33627064
1 Renq Finance(RENQ) til MOP
P0.01147032
1 Renq Finance(RENQ) til MVR
0.0219096
1 Renq Finance(RENQ) til MWK
MK2.48610952
1 Renq Finance(RENQ) til MZN
MT0.0915048
1 Renq Finance(RENQ) til NPR
Rs0.20179744
1 Renq Finance(RENQ) til PYG
10.227344
1 Renq Finance(RENQ) til RWF
Fr2.074968
1 Renq Finance(RENQ) til SBD
$0.0117424
1 Renq Finance(RENQ) til SCR
0.02179504
1 Renq Finance(RENQ) til SRD
$0.05454488
1 Renq Finance(RENQ) til SVC
$0.01253
1 Renq Finance(RENQ) til SZL
L0.0248452
1 Renq Finance(RENQ) til TMT
m0.005012
1 Renq Finance(RENQ) til TND
د.ت0.00416712
1 Renq Finance(RENQ) til TTD
$0.00969464
1 Renq Finance(RENQ) til UGX
Sh5.023456
1 Renq Finance(RENQ) til XAF
Fr0.799056
1 Renq Finance(RENQ) til XCD
$0.0038664
1 Renq Finance(RENQ) til XOF
Fr0.799056
1 Renq Finance(RENQ) til XPF
Fr0.144632
1 Renq Finance(RENQ) til BWP
P0.01907424
1 Renq Finance(RENQ) til BZD
$0.00287832
1 Renq Finance(RENQ) til CVE
$0.13429296
1 Renq Finance(RENQ) til DJF
Fr0.254896
1 Renq Finance(RENQ) til DOP
$0.08881264
1 Renq Finance(RENQ) til DZD
د.ج0.18555856
1 Renq Finance(RENQ) til FJD
$0.003222
1 Renq Finance(RENQ) til GNF
Fr12.45124
1 Renq Finance(RENQ) til GTQ
Q0.01096912
1 Renq Finance(RENQ) til GYD
$0.29970328
1 Renq Finance(RENQ) til ISK
kr0.173272

Renq Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Renq Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Renq Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Renq Finance

Hvor mye er Renq Finance (RENQ) verdt i dag?
Live RENQ prisen i USD er 0.001432 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RENQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RENQ til USD er $ 0.001432. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Renq Finance?
Markedsverdien for RENQ er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RENQ?
Den sirkulerende forsyningen av RENQ er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRENQ ?
RENQ oppnådde en ATH-pris på 0.10684807043138618 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RENQ?
RENQ så en ATL-pris på 0.000882741628312013 USD.
Hva er handelsvolumet til RENQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RENQ er $ 72.37K USD.
Vil RENQ gå høyere i år?
RENQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RENQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:49:55 (UTC+8)

Renq Finance (RENQ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

RENQ-til-USD-kalkulator

Beløp

RENQ
RENQ
USD
USD

1 RENQ = 0.001432 USD

Handle RENQ

RENQUSDT
$0.001432
$0.001432$0.001432
-0.20%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker