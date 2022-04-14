Rekt (REKTCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rekt (REKTCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rekt (REKTCOIN) Informasjon The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors. Offisiell nettside: https://rektcoin.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9 Kjøp REKTCOIN nå!

Rekt (REKTCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rekt (REKTCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 186.71M $ 186.71M $ 186.71M Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 279.04T $ 279.04T $ 279.04T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 281.50M $ 281.50M $ 281.50M All-time high: $ 0.00000155 $ 0.00000155 $ 0.00000155 All-Time Low: $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 Nåværende pris: $ 0.00000066914 $ 0.00000066914 $ 0.00000066914 Lær mer om Rekt (REKTCOIN) pris

Rekt (REKTCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rekt (REKTCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REKTCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REKTCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REKTCOINs tokenomics, kan du utforske REKTCOIN tokenets livepris!

