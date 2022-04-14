RDO (RDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RDO (RDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RDO (RDO) Informasjon Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Offisiell nettside: https://www.reddio.com/ Teknisk dokument: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 Kjøp RDO nå!

RDO (RDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RDO (RDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M All-time high: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 All-Time Low: $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 Nåværende pris: $ 0.000543 $ 0.000543 $ 0.000543 Lær mer om RDO (RDO) pris

RDO (RDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RDO (RDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RDOs tokenomics, kan du utforske RDO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RDO Interessert i å legge til RDO (RDO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RDO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

RDO (RDO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RDO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RDO nå!

RDO prisforutsigelse Vil du vite hvor RDO kan være på vei? Vår RDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RDO tokenets prisforutsigelse nå!

