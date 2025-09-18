Hva er RDEX (RDEX)

Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi.

RDEX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere RDEX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk RDEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om RDEX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din RDEX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

RDEX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RDEX (RDEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RDEX (RDEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RDEX.

Sjekk RDEXprisprognosen nå!

RDEX (RDEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RDEX (RDEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RDEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe RDEX (RDEX)

Leter du etter hvordan du kjøperRDEX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe RDEX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RDEX til lokale valutaer

Prøv konverting

RDEX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av RDEX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om RDEX Hvor mye er RDEX (RDEX) verdt i dag? Live RDEX prisen i USD er 0.001883 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RDEX-til-USD-pris? $ 0.001883 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RDEX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for RDEX? Markedsverdien for RDEX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RDEX? Den sirkulerende forsyningen av RDEX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRDEX ? RDEX oppnådde en ATH-pris på 0.7833980357218282 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RDEX? RDEX så en ATL-pris på 0.000530588222957301 USD . Hva er handelsvolumet til RDEX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RDEX er $ 12.85K USD . Vil RDEX gå høyere i år? RDEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RDEX prisprognosen for en mer grundig analyse.

RDEX (RDEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?