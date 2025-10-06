Reddit pris i dag

Sanntids Reddit (RDDTON) pris i dag er $ 187.61, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende RDDTON til USD konverteringssats er $ 187.61 per RDDTON.

Reddit rangerer for tiden som #2421 etter markedsverdi på $ 485.34K, med en sirkulerende forsyning på 2.59K RDDTON. I løpet av de siste 24 timene RDDTON har den blitt handlet mellom $ 184.75(laveste) og $ 187.89 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 282.4541904298624, mens tidenes laveste notering var $ 174.7619080052242.

Kortsiktig har RDDTON beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og -3.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.36K.

Reddit (RDDTON) Markedsinformasjon

Rangering No.2421 Markedsverdi $ 485.34K$ 485.34K $ 485.34K Volum (24 timer) $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K Fullt utvannet markedsverdi $ 485.34K$ 485.34K $ 485.34K Opplagsforsyning 2.59K 2.59K 2.59K Total forsyning 2,586.95769146 2,586.95769146 2,586.95769146 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Reddit er $ 485.34K, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.36K. Den sirkulerende forsyningen på RDDTON er 2.59K, med en total tilgang på 2586.95769146. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 485.34K.