Dagens Redacted Coin livepris er 0.007675 USD. Spor prisoppdateringer for RDAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RDAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Redacted Coin Logo

Redacted Coin Pris(RDAC)

1 RDAC til USD livepris:

$0.007687
$0.007687$0.007687
+2.47%1D
USD
Redacted Coin (RDAC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:50 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.006078
$ 0.006078$ 0.006078
24 timer lav
$ 0.012385
$ 0.012385$ 0.012385
24 timer høy

$ 0.006078
$ 0.006078$ 0.006078

$ 0.012385
$ 0.012385$ 0.012385

$ 0.17728796901477833
$ 0.17728796901477833$ 0.17728796901477833

$ 0.004333003409324463
$ 0.004333003409324463$ 0.004333003409324463

+0.98%

+2.47%

+33.01%

+33.01%

Redacted Coin (RDAC) sanntidsprisen er $ 0.007675. I løpet av de siste 24 timene har RDAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006078 og et toppnivå på $ 0.012385, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RDAC er $ 0.17728796901477833, mens den rekordlave prisen er $ 0.004333003409324463.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RDAC endret seg med +0.98% i løpet av den siste timen, +2.47% over 24 timer og +33.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Redacted Coin (RDAC) Markedsinformasjon

No.2051

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

$ 7.68M
$ 7.68M$ 7.68M

222.44M
222.44M 222.44M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.24%

BASE

Nåværende markedsverdi på Redacted Coin er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.84M. Den sirkulerende forsyningen på RDAC er 222.44M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.68M.

Redacted Coin (RDAC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Redacted Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00018529+2.47%
30 dager$ -0.000895-10.45%
60 dager$ +0.001426+22.81%
90 dager$ +0.001315+20.67%
Redacted Coin Prisendring i dag

I dag registrerte RDAC en endring på $ +0.00018529 (+2.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Redacted Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000895 (-10.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Redacted Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RDAC en endring på $ +0.001426 (+22.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Redacted Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001315+20.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Redacted Coin (RDAC)?

Sjekk ut Redacted Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Redacted Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RDAC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Redacted Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Redacted Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Redacted Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Redacted Coin (RDAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Redacted Coin (RDAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Redacted Coin.

Sjekk Redacted Coinprisprognosen nå!

Redacted Coin (RDAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Redacted Coin (RDAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RDAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Redacted Coin (RDAC)

Leter du etter hvordan du kjøperRedacted Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Redacted Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RDAC til lokale valutaer

Redacted Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Redacted Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Redacted Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Redacted Coin

Hvor mye er Redacted Coin (RDAC) verdt i dag?
Live RDAC prisen i USD er 0.007675 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RDAC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RDAC til USD er $ 0.007675. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Redacted Coin?
Markedsverdien for RDAC er $ 1.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RDAC?
Den sirkulerende forsyningen av RDAC er 222.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRDAC ?
RDAC oppnådde en ATH-pris på 0.17728796901477833 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RDAC?
RDAC så en ATL-pris på 0.004333003409324463 USD.
Hva er handelsvolumet til RDAC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RDAC er $ 4.84M USD.
Vil RDAC gå høyere i år?
RDAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RDAC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

