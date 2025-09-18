Hva er Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin (RDAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Redacted Coin (RDAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RDAC tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Redacted Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Redacted Coin Hvor mye er Redacted Coin (RDAC) verdt i dag? Live RDAC prisen i USD er 0.007675 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RDAC-til-USD-pris? $ 0.007675 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RDAC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Redacted Coin? Markedsverdien for RDAC er $ 1.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RDAC? Den sirkulerende forsyningen av RDAC er 222.44M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRDAC ? RDAC oppnådde en ATH-pris på 0.17728796901477833 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RDAC? RDAC så en ATL-pris på 0.004333003409324463 USD . Hva er handelsvolumet til RDAC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RDAC er $ 4.84M USD . Vil RDAC gå høyere i år? RDAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RDAC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Redacted Coin (RDAC) Viktige bransjeoppdateringer

