Rato The Rat (RATO) Informasjon $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Offisiell nettside: https://www.ratotherat.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Kjøp RATO nå!

Rato The Rat (RATO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rato The Rat (RATO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 376.52K $ 376.52K $ 376.52K All-time high: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 All-Time Low: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Nåværende pris: $ 0.000000895 $ 0.000000895 $ 0.000000895 Lær mer om Rato The Rat (RATO) pris

Rato The Rat (RATO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rato The Rat (RATO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RATO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RATO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RATOs tokenomics, kan du utforske RATO tokenets livepris!

Interessert i å legge til Rato The Rat (RATO) i porteføljen din?

Rato The Rat (RATO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RATO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RATO nå!

RATO prisforutsigelse Vil du vite hvor RATO kan være på vei? Vår RATO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RATO tokenets prisforutsigelse nå!

