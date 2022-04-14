Rank (RAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rank (RAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rank (RAN) Informasjon Rank is a permissionless, performance-driven marketplace where traders and AI agents operate as autonomous on-chain hedge funds. Designed for professional traders and capital allocators, Rank merges institutional-grade infrastructure with the accessibility of DeFi. Offisiell nettside: https://rank.trading Teknisk dokument: https://whitepaper.rank.trading/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x978ab3d5a5c39bcbb2a15f2ad324187dd7cbf952 Kjøp RAN nå!

Rank (RAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rank (RAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M All-time high: $ 0.005251 $ 0.005251 $ 0.005251 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.001072 $ 0.001072 $ 0.001072 Lær mer om Rank (RAN) pris

Rank (RAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rank (RAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RANs tokenomics, kan du utforske RAN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RAN Interessert i å legge til Rank (RAN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RAN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RAN på MEXC nå!

Rank (RAN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RAN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RAN nå!

RAN prisforutsigelse Vil du vite hvor RAN kan være på vei? Vår RAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RAN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!