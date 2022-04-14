Rain Coin (RAINCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rain Coin (RAINCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rain Coin (RAINCOIN) Informasjon RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) Offisiell nettside: https://raincoin.xyz Teknisk dokument: https://raincoin.xyz/whitepaper Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Kjøp RAINCOIN nå!

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rain Coin (RAINCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M All-time high: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 All-Time Low: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 Nåværende pris: $ 3.967 $ 3.967 $ 3.967 Lær mer om Rain Coin (RAINCOIN) pris

Rain Coin (RAINCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rain Coin (RAINCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAINCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAINCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAINCOINs tokenomics, kan du utforske RAINCOIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RAINCOIN Interessert i å legge til Rain Coin (RAINCOIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RAINCOIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RAINCOIN på MEXC nå!

Rain Coin (RAINCOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RAINCOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RAINCOIN nå!

RAINCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor RAINCOIN kan være på vei? Vår RAINCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RAINCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!