Dagens Rain Coin livepris er 3.977 USD. Spor prisoppdateringer for RAINCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAINCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rain Coin Pris(RAINCOIN)

1 RAINCOIN til USD livepris:

$3.969
+0.15%1D
USD
Rain Coin (RAINCOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:35:02 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.941
24 timer lav
$ 4.106
24 timer høy

$ 3.941
$ 4.106
$ 18.028660604972888
$ 0.000114358726534958
+0.42%

+0.15%

-3.99%

-3.99%

Rain Coin (RAINCOIN) sanntidsprisen er $ 3.977. I løpet av de siste 24 timene har RAINCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.941 og et toppnivå på $ 4.106, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAINCOIN er $ 18.028660604972888, mens den rekordlave prisen er $ 0.000114358726534958.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAINCOIN endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -3.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rain Coin (RAINCOIN) Markedsinformasjon

No.1567

$ 3.98M
$ 97.84K
$ 3.98M
1.00M
1,000,000
MATIC

Nåværende markedsverdi på Rain Coin er $ 3.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 97.84K. Den sirkulerende forsyningen på RAINCOIN er 1.00M, med en total tilgang på 1000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.98M.

Rain Coin (RAINCOIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Rain Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00594+0.15%
30 dager$ -0.453-10.23%
60 dager$ -5.42-57.68%
90 dager$ +0.217+5.77%
Rain Coin Prisendring i dag

I dag registrerte RAINCOIN en endring på $ +0.00594 (+0.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Rain Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.453 (-10.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Rain Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RAINCOIN en endring på $ -5.42 (-57.68%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Rain Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.217+5.77% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Rain Coin (RAINCOIN)?

Sjekk ut Rain Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Rain Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RAINCOIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Rain Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Rain Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Rain Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rain Coin (RAINCOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rain Coin (RAINCOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rain Coin.

Sjekk Rain Coinprisprognosen nå!

Rain Coin (RAINCOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rain Coin (RAINCOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAINCOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Rain Coin (RAINCOIN)

Leter du etter hvordan du kjøperRain Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Rain Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RAINCOIN til lokale valutaer

1 Rain Coin(RAINCOIN) til VND
104,654.755
1 Rain Coin(RAINCOIN) til AUD
A$6.00527
1 Rain Coin(RAINCOIN) til GBP
2.94298
1 Rain Coin(RAINCOIN) til EUR
3.38045
1 Rain Coin(RAINCOIN) til USD
$3.977
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MYR
RM16.7034
1 Rain Coin(RAINCOIN) til TRY
164.56826
1 Rain Coin(RAINCOIN) til JPY
¥584.619
1 Rain Coin(RAINCOIN) til ARS
ARS$5,865.75684
1 Rain Coin(RAINCOIN) til RUB
332.0795
1 Rain Coin(RAINCOIN) til INR
350.29416
1 Rain Coin(RAINCOIN) til IDR
Rp66,283.30682
1 Rain Coin(RAINCOIN) til KRW
5,562.2322
1 Rain Coin(RAINCOIN) til PHP
226.64923
1 Rain Coin(RAINCOIN) til EGP
￡E.191.53232
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BRL
R$21.15764
1 Rain Coin(RAINCOIN) til CAD
C$5.44849
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BDT
484.15998
1 Rain Coin(RAINCOIN) til NGN
5,944.66052
1 Rain Coin(RAINCOIN) til COP
$15,535.15625
1 Rain Coin(RAINCOIN) til ZAR
R.68.96118
1 Rain Coin(RAINCOIN) til UAH
164.32964
1 Rain Coin(RAINCOIN) til TZS
T.Sh.9,844.02948
1 Rain Coin(RAINCOIN) til VES
Bs648.251
1 Rain Coin(RAINCOIN) til CLP
$3,798.035
1 Rain Coin(RAINCOIN) til PKR
Rs1,128.83168
1 Rain Coin(RAINCOIN) til KZT
2,153.18757
1 Rain Coin(RAINCOIN) til THB
฿126.4686
1 Rain Coin(RAINCOIN) til TWD
NT$120.22471
1 Rain Coin(RAINCOIN) til AED
د.إ14.59559
1 Rain Coin(RAINCOIN) til CHF
Fr3.14183
1 Rain Coin(RAINCOIN) til HKD
HK$30.90129
1 Rain Coin(RAINCOIN) til AMD
֏1,521.9979
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MAD
.د.م35.87254
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MXN
$73.21657
1 Rain Coin(RAINCOIN) til SAR
ريال14.91375
1 Rain Coin(RAINCOIN) til ETB
Br570.97789
1 Rain Coin(RAINCOIN) til KES
KSh513.74886
1 Rain Coin(RAINCOIN) til JOD
د.أ2.819693
1 Rain Coin(RAINCOIN) til PLN
14.39674
1 Rain Coin(RAINCOIN) til RON
лв17.18064
1 Rain Coin(RAINCOIN) til SEK
kr37.42357
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BGN
лв6.60182
1 Rain Coin(RAINCOIN) til HUF
Ft1,321.67641
1 Rain Coin(RAINCOIN) til CZK
82.24436
1 Rain Coin(RAINCOIN) til KWD
د.ك1.212985
1 Rain Coin(RAINCOIN) til ILS
13.24341
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BOB
Bs27.48107
1 Rain Coin(RAINCOIN) til AZN
6.7609
1 Rain Coin(RAINCOIN) til TJS
SM37.22472
1 Rain Coin(RAINCOIN) til GEL
10.7379
1 Rain Coin(RAINCOIN) til AOA
Kz3,625.31389
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BHD
.د.ب1.499329
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BMD
$3.977
1 Rain Coin(RAINCOIN) til DKK
kr25.25395
1 Rain Coin(RAINCOIN) til HNL
L104.23717
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MUR
180.31718
1 Rain Coin(RAINCOIN) til NAD
$69.00095
1 Rain Coin(RAINCOIN) til NOK
kr39.53138
1 Rain Coin(RAINCOIN) til NZD
$6.7609
1 Rain Coin(RAINCOIN) til PAB
B/.3.977
1 Rain Coin(RAINCOIN) til PGK
K16.62386
1 Rain Coin(RAINCOIN) til QAR
ر.ق14.43651
1 Rain Coin(RAINCOIN) til RSD
дин.396.74552
1 Rain Coin(RAINCOIN) til UZS
soʻm49,098.72959
1 Rain Coin(RAINCOIN) til ALL
L327.94342
1 Rain Coin(RAINCOIN) til ANG
ƒ7.11883
1 Rain Coin(RAINCOIN) til AWG
ƒ7.1586
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BBD
$7.954
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BAM
KM6.60182
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BIF
Fr11,871.345
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BND
$5.09056
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BSD
$3.977
1 Rain Coin(RAINCOIN) til JMD
$637.95057
1 Rain Coin(RAINCOIN) til KHR
15,971.87062
1 Rain Coin(RAINCOIN) til KMF
Fr1,662.386
1 Rain Coin(RAINCOIN) til LAK
86,456.52001
1 Rain Coin(RAINCOIN) til LKR
Rs1,202.96296
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MDL
L65.6205
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MGA
Ar17,597.31029
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MOP
P31.85577
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MVR
60.8481
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MWK
MK6,904.50947
1 Rain Coin(RAINCOIN) til MZN
MT254.1303
1 Rain Coin(RAINCOIN) til NPR
Rs560.43884
1 Rain Coin(RAINCOIN) til PYG
28,403.734
1 Rain Coin(RAINCOIN) til RWF
Fr5,762.673
1 Rain Coin(RAINCOIN) til SBD
$32.6114
1 Rain Coin(RAINCOIN) til SCR
56.99041
1 Rain Coin(RAINCOIN) til SRD
$151.48393
1 Rain Coin(RAINCOIN) til SVC
$34.79875
1 Rain Coin(RAINCOIN) til SZL
L69.00095
1 Rain Coin(RAINCOIN) til TMT
m13.9195
1 Rain Coin(RAINCOIN) til TND
د.ت11.57307
1 Rain Coin(RAINCOIN) til TTD
$26.92429
1 Rain Coin(RAINCOIN) til UGX
Sh13,951.316
1 Rain Coin(RAINCOIN) til XAF
Fr2,219.166
1 Rain Coin(RAINCOIN) til XCD
$10.7379
1 Rain Coin(RAINCOIN) til XOF
Fr2,219.166
1 Rain Coin(RAINCOIN) til XPF
Fr401.677
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BWP
P52.97364
1 Rain Coin(RAINCOIN) til BZD
$7.99377
1 Rain Coin(RAINCOIN) til CVE
$372.96306
1 Rain Coin(RAINCOIN) til DJF
Fr703.929
1 Rain Coin(RAINCOIN) til DOP
$246.65354
1 Rain Coin(RAINCOIN) til DZD
د.ج515.26012
1 Rain Coin(RAINCOIN) til FJD
$8.94825
1 Rain Coin(RAINCOIN) til GNF
Fr34,580.015
1 Rain Coin(RAINCOIN) til GTQ
Q30.46382
1 Rain Coin(RAINCOIN) til GYD
$832.34633
1 Rain Coin(RAINCOIN) til ISK
kr481.217

Rain Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Rain Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Rain Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Rain Coin

Hvor mye er Rain Coin (RAINCOIN) verdt i dag?
Live RAINCOIN prisen i USD er 3.977 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RAINCOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RAINCOIN til USD er $ 3.977. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rain Coin?
Markedsverdien for RAINCOIN er $ 3.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RAINCOIN?
Den sirkulerende forsyningen av RAINCOIN er 1.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAINCOIN ?
RAINCOIN oppnådde en ATH-pris på 18.028660604972888 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RAINCOIN?
RAINCOIN så en ATL-pris på 0.000114358726534958 USD.
Hva er handelsvolumet til RAINCOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAINCOIN er $ 97.84K USD.
Vil RAINCOIN gå høyere i år?
RAINCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAINCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:35:02 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
