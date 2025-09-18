Hva er Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin er tilgjengelig på MEXC



Folk spør også: Andre spørsmål om Rain Coin Hvor mye er Rain Coin (RAINCOIN) verdt i dag? Live RAINCOIN prisen i USD er 3.977 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RAINCOIN-til-USD-pris? $ 3.977 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RAINCOIN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Rain Coin? Markedsverdien for RAINCOIN er $ 3.98M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RAINCOIN? Den sirkulerende forsyningen av RAINCOIN er 1.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAINCOIN ? RAINCOIN oppnådde en ATH-pris på 18.028660604972888 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RAINCOIN? RAINCOIN så en ATL-pris på 0.000114358726534958 USD . Hva er handelsvolumet til RAINCOIN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAINCOIN er $ 97.84K USD . Vil RAINCOIN gå høyere i år? RAINCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAINCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Rain Coin (RAINCOIN) Viktige bransjeoppdateringer

