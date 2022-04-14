Rabi (RABI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rabi (RABI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rabi (RABI) Informasjon The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Offisiell nettside: https://rabi.foundation/ Teknisk dokument: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Kjøp RABI nå!

Rabi (RABI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rabi (RABI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 241.70K $ 241.70K $ 241.70K All-time high: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 All-Time Low: $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 Nåværende pris: $ 0.0002417 $ 0.0002417 $ 0.0002417 Lær mer om Rabi (RABI) pris

Rabi (RABI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rabi (RABI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RABI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RABI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RABIs tokenomics, kan du utforske RABI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RABI Interessert i å legge til Rabi (RABI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RABI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RABI på MEXC nå!

Rabi (RABI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RABI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RABI nå!

RABI prisforutsigelse Vil du vite hvor RABI kan være på vei? Vår RABI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RABI tokenets prisforutsigelse nå!

