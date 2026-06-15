Quq pris i dag

Sanntids Quq (QUQ) pris i dag er $ 0.00319764, med en 4.87% endring de siste 24 timene. Nåværende QUQ til USD konverteringssats er $ 0.00319764 per QUQ.

Quq rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,197,377, med en sirkulerende forsyning på 1.00B QUQ. I løpet av de siste 24 timene QUQ har den blitt handlet mellom $ 0.00304316(laveste) og $ 0.00321115 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00873474, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000289.

Kortsiktig har QUQ beveget seg +0.33% i løpet av den siste timen og +24.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 422.51M.

Quq (QUQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volum (24 timer) $ 422.51M$ 422.51M $ 422.51M Fullt utvannet markedsverdi $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quq er $ 3.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 422.51M. Den sirkulerende forsyningen på QUQ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.20M.