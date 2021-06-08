Quickswap (QUICK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quickswap (QUICK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quickswap (QUICK) Informasjon QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Offisiell nettside: https://quickswap.exchange/ Teknisk dokument: https://docs.quickswap.exchange/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Kjøp QUICK nå!

Quickswap (QUICK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quickswap (QUICK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.14M $ 16.14M $ 16.14M Total forsyning: $ 946.05M $ 946.05M $ 946.05M Sirkulerende forsyning: $ 736.13M $ 736.13M $ 736.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.93M $ 21.93M $ 21.93M All-time high: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 All-Time Low: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Nåværende pris: $ 0.02193 $ 0.02193 $ 0.02193 Lær mer om Quickswap (QUICK) pris

Quickswap (QUICK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quickswap (QUICK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUICK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUICK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUICKs tokenomics, kan du utforske QUICK tokenets livepris!

