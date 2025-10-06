QUANTUM pris i dag

Sanntids QUANTUM (QUANTUM) pris i dag er $ 0.002746, med en 1.74% endring de siste 24 timene. Nåværende QUANTUM til USD konverteringssats er $ 0.002746 per QUANTUM.

QUANTUM rangerer for tiden som #4243 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 QUANTUM. I løpet av de siste 24 timene QUANTUM har den blitt handlet mellom $ 0.00267(laveste) og $ 0.002765 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.7303169003467307, mens tidenes laveste notering var $ 0.00048219051846745.

Kortsiktig har QUANTUM beveget seg +1.47% i løpet av den siste timen og -5.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 119.48K.

QUANTUM (QUANTUM) Markedsinformasjon

Rangering No.4243 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 119.48K$ 119.48K $ 119.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.75B$ 2.75B $ 2.75B Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede QUANTUM

Nåværende markedsverdi på QUANTUM er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 119.48K. Den sirkulerende forsyningen på QUANTUM er 0.00, med en total tilgang på 1000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.75B.