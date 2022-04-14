RichQUACK (QUACK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RichQUACK (QUACK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RichQUACK (QUACK) Informasjon QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Offisiell nettside: https://www.richquack.com Teknisk dokument: https://www.richquack.com/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Kjøp QUACK nå!

RichQUACK (QUACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RichQUACK (QUACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.78M $ 15.78M $ 15.78M Total forsyning: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T Sirkulerende forsyning: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.74M $ 16.74M $ 16.74M All-time high: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0000000003579 $ 0.0000000003579 $ 0.0000000003579 Lær mer om RichQUACK (QUACK) pris

RichQUACK (QUACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RichQUACK (QUACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUACKs tokenomics, kan du utforske QUACK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe QUACK Interessert i å legge til RichQUACK (QUACK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe QUACK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper QUACK på MEXC nå!

RichQUACK (QUACK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til QUACK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for QUACK nå!

QUACK prisforutsigelse Vil du vite hvor QUACK kan være på vei? Vår QUACK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUACK tokenets prisforutsigelse nå!

