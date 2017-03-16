Qtum (QTUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Qtum (QTUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Qtum (QTUM) Informasjon Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Offisiell nettside: https://qtum.org/ Teknisk dokument: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Blokkutforsker: https://qtum.info/ Kjøp QTUM nå!

Qtum (QTUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Qtum (QTUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 242.75M $ 242.75M $ 242.75M Total forsyning: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Sirkulerende forsyning: $ 105.82M $ 105.82M $ 105.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 247.34M $ 247.34M $ 247.34M All-time high: $ 35.329 $ 35.329 $ 35.329 All-Time Low: $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 Nåværende pris: $ 2.294 $ 2.294 $ 2.294 Lær mer om Qtum (QTUM) pris

Qtum (QTUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Qtum (QTUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QTUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QTUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QTUMs tokenomics, kan du utforske QTUM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe QTUM Interessert i å legge til Qtum (QTUM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe QTUM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper QTUM på MEXC nå!

Qtum (QTUM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til QTUM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for QTUM nå!

QTUM prisforutsigelse Vil du vite hvor QTUM kan være på vei? Vår QTUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QTUM tokenets prisforutsigelse nå!

