Dagens Qtum livepris er 2.412 USD. Spor prisoppdateringer for QTUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QTUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Qtum Logo

Qtum Pris(QTUM)

1 QTUM til USD livepris:

$2.413
$2.413$2.413
+0.20%1D
USD
Qtum (QTUM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:05 (UTC+8)

Qtum (QTUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.392
$ 2.392$ 2.392
24 timer lav
$ 2.502
$ 2.502$ 2.502
24 timer høy

$ 2.392
$ 2.392$ 2.392

$ 2.502
$ 2.502$ 2.502

$ 106.8759994506836
$ 106.8759994506836$ 106.8759994506836

$ 0.770017723731
$ 0.770017723731$ 0.770017723731

+0.24%

+0.20%

-7.52%

-7.52%

Qtum (QTUM) sanntidsprisen er $ 2.412. I løpet av de siste 24 timene har QTUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.392 og et toppnivå på $ 2.502, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QTUM er $ 106.8759994506836, mens den rekordlave prisen er $ 0.770017723731.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QTUM endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -7.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Qtum (QTUM) Markedsinformasjon

No.182

$ 255.23M
$ 255.23M$ 255.23M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 260.07M
$ 260.07M$ 260.07M

105.81M
105.81M 105.81M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.13%

2017-03-16 00:00:00

$ 0.38
$ 0.38$ 0.38

QTUM

Nåværende markedsverdi på Qtum er $ 255.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.09M. Den sirkulerende forsyningen på QTUM er 105.81M, med en total tilgang på 107822406. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 260.07M.

Qtum (QTUM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Qtum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00482+0.20%
30 dager$ +0.339+16.35%
60 dager$ -0.108-4.29%
90 dager$ +0.553+29.74%
Qtum Prisendring i dag

I dag registrerte QTUM en endring på $ +0.00482 (+0.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Qtum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.339 (+16.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Qtum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så QTUM en endring på $ -0.108 (-4.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Qtum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.553+29.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Qtum (QTUM)?

Sjekk ut Qtum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Qtum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk QTUM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Qtum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Qtum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Qtum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Qtum (QTUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Qtum (QTUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Qtum.

Sjekk Qtumprisprognosen nå!

Qtum (QTUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Qtum (QTUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QTUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Qtum (QTUM)

Leter du etter hvordan du kjøperQtum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Qtum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QTUM til lokale valutaer

1 Qtum(QTUM) til VND
63,471.78
1 Qtum(QTUM) til AUD
A$3.64212
1 Qtum(QTUM) til GBP
1.78488
1 Qtum(QTUM) til EUR
2.0502
1 Qtum(QTUM) til USD
$2.412
1 Qtum(QTUM) til MYR
RM10.1304
1 Qtum(QTUM) til TRY
99.78444
1 Qtum(QTUM) til JPY
¥354.564
1 Qtum(QTUM) til ARS
ARS$3,557.50704
1 Qtum(QTUM) til RUB
201.402
1 Qtum(QTUM) til INR
212.47308
1 Qtum(QTUM) til IDR
Rp40,199.98392
1 Qtum(QTUM) til KRW
3,368.69568
1 Qtum(QTUM) til PHP
137.67696
1 Qtum(QTUM) til EGP
￡E.116.1378
1 Qtum(QTUM) til BRL
R$12.83184
1 Qtum(QTUM) til CAD
C$3.30444
1 Qtum(QTUM) til BDT
293.63688
1 Qtum(QTUM) til NGN
3,605.36112
1 Qtum(QTUM) til COP
$9,421.875
1 Qtum(QTUM) til ZAR
R.41.8482
1 Qtum(QTUM) til UAH
99.66384
1 Qtum(QTUM) til TZS
T.Sh.5,970.27888
1 Qtum(QTUM) til VES
Bs393.156
1 Qtum(QTUM) til CLP
$2,303.46
1 Qtum(QTUM) til PKR
Rs684.62208
1 Qtum(QTUM) til KZT
1,305.88092
1 Qtum(QTUM) til THB
฿76.79808
1 Qtum(QTUM) til TWD
NT$72.91476
1 Qtum(QTUM) til AED
د.إ8.85204
1 Qtum(QTUM) til CHF
Fr1.90548
1 Qtum(QTUM) til HKD
HK$18.74124
1 Qtum(QTUM) til AMD
֏923.0724
1 Qtum(QTUM) til MAD
.د.م21.75624
1 Qtum(QTUM) til MXN
$44.40492
1 Qtum(QTUM) til SAR
ريال9.045
1 Qtum(QTUM) til ETB
Br346.29084
1 Qtum(QTUM) til KES
KSh311.58216
1 Qtum(QTUM) til JOD
د.أ1.710108
1 Qtum(QTUM) til PLN
8.73144
1 Qtum(QTUM) til RON
лв10.41984
1 Qtum(QTUM) til SEK
kr22.69692
1 Qtum(QTUM) til BGN
лв4.00392
1 Qtum(QTUM) til HUF
Ft802.1106
1 Qtum(QTUM) til CZK
49.85604
1 Qtum(QTUM) til KWD
د.ك0.73566
1 Qtum(QTUM) til ILS
8.03196
1 Qtum(QTUM) til BOB
Bs16.66692
1 Qtum(QTUM) til AZN
4.1004
1 Qtum(QTUM) til TJS
SM22.57632
1 Qtum(QTUM) til GEL
6.5124
1 Qtum(QTUM) til AOA
Kz2,198.70684
1 Qtum(QTUM) til BHD
.د.ب0.909324
1 Qtum(QTUM) til BMD
$2.412
1 Qtum(QTUM) til DKK
kr15.3162
1 Qtum(QTUM) til HNL
L63.21852
1 Qtum(QTUM) til MUR
109.36008
1 Qtum(QTUM) til NAD
$41.8482
1 Qtum(QTUM) til NOK
kr23.97528
1 Qtum(QTUM) til NZD
$4.1004
1 Qtum(QTUM) til PAB
B/.2.412
1 Qtum(QTUM) til PGK
K10.08216
1 Qtum(QTUM) til QAR
ر.ق8.75556
1 Qtum(QTUM) til RSD
дин.240.62112
1 Qtum(QTUM) til UZS
soʻm29,777.75604
1 Qtum(QTUM) til ALL
L198.89352
1 Qtum(QTUM) til ANG
ƒ4.31748
1 Qtum(QTUM) til AWG
ƒ4.3416
1 Qtum(QTUM) til BBD
$4.824
1 Qtum(QTUM) til BAM
KM4.00392
1 Qtum(QTUM) til BIF
Fr7,199.82
1 Qtum(QTUM) til BND
$3.08736
1 Qtum(QTUM) til BSD
$2.412
1 Qtum(QTUM) til JMD
$386.90892
1 Qtum(QTUM) til KHR
9,686.73672
1 Qtum(QTUM) til KMF
Fr1,008.216
1 Qtum(QTUM) til LAK
52,434.78156
1 Qtum(QTUM) til LKR
Rs729.58176
1 Qtum(QTUM) til MDL
L39.798
1 Qtum(QTUM) til MGA
Ar10,672.54524
1 Qtum(QTUM) til MOP
P19.32012
1 Qtum(QTUM) til MVR
36.9036
1 Qtum(QTUM) til MWK
MK4,187.49732
1 Qtum(QTUM) til MZN
MT154.1268
1 Qtum(QTUM) til NPR
Rs339.89904
1 Qtum(QTUM) til PYG
17,226.504
1 Qtum(QTUM) til RWF
Fr3,494.988
1 Qtum(QTUM) til SBD
$19.7784
1 Qtum(QTUM) til SCR
36.71064
1 Qtum(QTUM) til SRD
$91.87308
1 Qtum(QTUM) til SVC
$21.105
1 Qtum(QTUM) til SZL
L41.8482
1 Qtum(QTUM) til TMT
m8.442
1 Qtum(QTUM) til TND
د.ت7.01892
1 Qtum(QTUM) til TTD
$16.32924
1 Qtum(QTUM) til UGX
Sh8,461.296
1 Qtum(QTUM) til XAF
Fr1,345.896
1 Qtum(QTUM) til XCD
$6.5124
1 Qtum(QTUM) til XOF
Fr1,345.896
1 Qtum(QTUM) til XPF
Fr243.612
1 Qtum(QTUM) til BWP
P32.12784
1 Qtum(QTUM) til BZD
$4.84812
1 Qtum(QTUM) til CVE
$226.19736
1 Qtum(QTUM) til DJF
Fr429.336
1 Qtum(QTUM) til DOP
$149.59224
1 Qtum(QTUM) til DZD
د.ج312.54696
1 Qtum(QTUM) til FJD
$5.427
1 Qtum(QTUM) til GNF
Fr20,972.34
1 Qtum(QTUM) til GTQ
Q18.47592
1 Qtum(QTUM) til GYD
$504.80748
1 Qtum(QTUM) til ISK
kr291.852

Folk spør også: Andre spørsmål om Qtum

Hvor mye er Qtum (QTUM) verdt i dag?
Live QTUM prisen i USD er 2.412 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QTUM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QTUM til USD er $ 2.412. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Qtum?
Markedsverdien for QTUM er $ 255.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QTUM?
Den sirkulerende forsyningen av QTUM er 105.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQTUM ?
QTUM oppnådde en ATH-pris på 106.8759994506836 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QTUM?
QTUM så en ATL-pris på 0.770017723731 USD.
Hva er handelsvolumet til QTUM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QTUM er $ 1.09M USD.
Vil QTUM gå høyere i år?
QTUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QTUM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:48:05 (UTC+8)

Qtum (QTUM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

QTUM-til-USD-kalkulator

Beløp

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 2.412 USD

Handle QTUM

QTUMUSDT
$2.413
$2.413$2.413
+0.24%
QTUMBTC
$0.00002079
$0.00002079$0.00002079
0.00%

