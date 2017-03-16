Hva er Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Qtum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk QTUM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Qtum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Qtum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Qtum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Qtum (QTUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Qtum (QTUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Qtum.

Sjekk Qtumprisprognosen nå!

Qtum (QTUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Qtum (QTUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QTUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Qtum (QTUM)

Leter du etter hvordan du kjøperQtum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Qtum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QTUM til lokale valutaer

Prøv konverting

Qtum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Qtum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Qtum Hvor mye er Qtum (QTUM) verdt i dag? Live QTUM prisen i USD er 2.412 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende QTUM-til-USD-pris? $ 2.412 . Sjekk ut Den nåværende prisen på QTUM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Qtum? Markedsverdien for QTUM er $ 255.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av QTUM? Den sirkulerende forsyningen av QTUM er 105.81M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQTUM ? QTUM oppnådde en ATH-pris på 106.8759994506836 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på QTUM? QTUM så en ATL-pris på 0.770017723731 USD . Hva er handelsvolumet til QTUM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QTUM er $ 1.09M USD . Vil QTUM gå høyere i år? QTUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QTUM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Qtum (QTUM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?