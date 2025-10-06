Quanto pris i dag

Sanntids Quanto (QTO) pris i dag er $ 0.0003306, med en 1.60% endring de siste 24 timene. Nåværende QTO til USD konverteringssats er $ 0.0003306 per QTO.

Quanto rangerer for tiden som #3896 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 QTO. I løpet av de siste 24 timene QTO har den blitt handlet mellom $ 0.0003222(laveste) og $ 0.0003384 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.07476906273079051, mens tidenes laveste notering var $ 0.000304586214728223.

Kortsiktig har QTO beveget seg +0.51% i løpet av den siste timen og -50.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.54K.

Quanto (QTO) Markedsinformasjon

Rangering No.3896 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 54.54K$ 54.54K $ 54.54K Fullt utvannet markedsverdi $ 324.31K$ 324.31K $ 324.31K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Total forsyning 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede SOL

