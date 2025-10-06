Invesco QQQ pris i dag

Sanntids Invesco QQQ (QQQON) pris i dag er $ 600.56, med en 1.42% endring de siste 24 timene. Nåværende QQQON til USD konverteringssats er $ 600.56 per QQQON.

Invesco QQQ rangerer for tiden som #736 etter markedsverdi på $ 20.48M, med en sirkulerende forsyning på 34.10K QQQON. I løpet av de siste 24 timene QQQON har den blitt handlet mellom $ 592(laveste) og $ 600.72 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 639.163267863106, mens tidenes laveste notering var $ 566.7159774974706.

Kortsiktig har QQQON beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og +0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.66K.

Invesco QQQ (QQQON) Markedsinformasjon

Rangering No.736 Markedsverdi $ 20.48M$ 20.48M $ 20.48M Volum (24 timer) $ 57.66K$ 57.66K $ 57.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 20.48M$ 20.48M $ 20.48M Opplagsforsyning 34.10K 34.10K 34.10K Total forsyning 34,103.01766829 34,103.01766829 34,103.01766829 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Invesco QQQ er $ 20.48M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.66K. Den sirkulerende forsyningen på QQQON er 34.10K, med en total tilgang på 34103.01766829. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.48M.