BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Invesco QQQ er i dag 600.56 USD.QQQON markedsverdien er 20,480,908.2908682424 USD. Spor sanntids QQQON to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Invesco QQQ er i dag 600.56 USD.QQQON markedsverdien er 20,480,908.2908682424 USD. Spor sanntids QQQON to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om QQQON

QQQON Prisinformasjon

Hva er QQQON

QQQON Offisiell nettside

QQQON tokenomics

QQQON Prisprognose

QQQON-historikk

QQQON Kjøpeguide

QQQON-til-fiat-valutakonverter

QQQON Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Invesco QQQ Logo

Invesco QQQ Pris(QQQON)

1 QQQON til USD livepris:

$600.56
$600.56$600.56
+1.42%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:47:37 (UTC+8)

Invesco QQQ pris i dag

Sanntids Invesco QQQ (QQQON) pris i dag er $ 600.56, med en 1.42% endring de siste 24 timene. Nåværende QQQON til USD konverteringssats er $ 600.56 per QQQON.

Invesco QQQ rangerer for tiden som #736 etter markedsverdi på $ 20.48M, med en sirkulerende forsyning på 34.10K QQQON. I løpet av de siste 24 timene QQQON har den blitt handlet mellom $ 592(laveste) og $ 600.72 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 639.163267863106, mens tidenes laveste notering var $ 566.7159774974706.

Kortsiktig har QQQON beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og +0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.66K.

Invesco QQQ (QQQON) Markedsinformasjon

No.736

$ 20.48M
$ 20.48M$ 20.48M

$ 57.66K
$ 57.66K$ 57.66K

$ 20.48M
$ 20.48M$ 20.48M

34.10K
34.10K 34.10K

34,103.01766829
34,103.01766829 34,103.01766829

ETH

Nåværende markedsverdi på Invesco QQQ er $ 20.48M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.66K. Den sirkulerende forsyningen på QQQON er 34.10K, med en total tilgang på 34103.01766829. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.48M.

Invesco QQQ prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 592
$ 592$ 592
24 timer lav
$ 600.72
$ 600.72$ 600.72
24 timer høy

$ 592
$ 592$ 592

$ 600.72
$ 600.72$ 600.72

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.02%

+1.42%

+0.03%

+0.03%

Invesco QQQ (QQQON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Invesco QQQ for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +8.4086+1.42%
30 dager$ -15.5-2.52%
60 dager$ +4.61+0.77%
90 dager$ +80.56+15.49%
Invesco QQQ Prisendring i dag

I dag registrerte QQQON en endring på $ +8.4086 (+1.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Invesco QQQ 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -15.5 (-2.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Invesco QQQ 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så QQQON en endring på $ +4.61 (+0.77%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Invesco QQQ 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +80.56+15.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Invesco QQQ (QQQON)?

Sjekk ut Invesco QQQ Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Invesco QQQ

Invesco QQQ (QQQON) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QQQON for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Invesco QQQ (QQQON) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Invesco QQQ potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Invesco QQQ vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for QQQON prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Invesco QQQ prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i Invesco QQQ

Klar til å komme i gang med Invesco QQQ? Kjøp av QQQON er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Invesco QQQ. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Invesco QQQ (QQQON) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over 34.10K tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Invesco QQQ umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Invesco QQQ (QQQON) Guide

Hva kan du gjøre med Invesco QQQ

Å eie Invesco QQQ lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Invesco QQQ (QQQON) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Invesco QQQ, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Invesco QQQ nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Invesco QQQ

Hvor mye vil 1 Invesco QQQ være verdt i 2030?
Hvis Invesco QQQ skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Invesco QQQ priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:47:37 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om Invesco QQQ

QQQON USDT (futures-handel)

Gå long eller short på QQQON med belåning. Utforsk QQQON USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Invesco QQQ (QQQON) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Invesco QQQ sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
QQQON/USDT
$600.56
$600.56$600.56
+1.44%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
DeAgentAI

DeAgentAI

AIA
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$2.8000
$2.8000$2.8000

+5,500.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001259
$0.0001259$0.0001259

-41.73%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$2.8000
$2.8000$2.8000

+5,500.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.0000000003500
$0.0000000003500$0.0000000003500

+250.35%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00401
$0.00401$0.00401

+182.39%

Tensor

Tensor

TNSR

$0.17982
$0.17982$0.17982

+85.38%

PowerLink

PowerLink

PLK

$1.1443
$1.1443$1.1443

+87.40%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

QQQON-til-USD-kalkulator

Beløp

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 600.55 USD