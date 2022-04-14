Q Protocol (QGOV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Q Protocol (QGOV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Q Protocol (QGOV) Informasjon QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics. Offisiell nettside: https://q.org/ Teknisk dokument: https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf Blokkutforsker: https://explorer.q.org Kjøp QGOV nå!

Q Protocol (QGOV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Q Protocol (QGOV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Total forsyning: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Sirkulerende forsyning: $ 269.34M $ 269.34M $ 269.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M All-time high: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 All-Time Low: $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 Nåværende pris: $ 0.00577 $ 0.00577 $ 0.00577 Lær mer om Q Protocol (QGOV) pris

Q Protocol (QGOV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Q Protocol (QGOV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QGOV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QGOV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QGOVs tokenomics, kan du utforske QGOV tokenets livepris!

Q Protocol (QGOV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til QGOV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for QGOV nå!

QGOV prisforutsigelse Vil du vite hvor QGOV kan være på vei? Vår QGOV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QGOV tokenets prisforutsigelse nå!

