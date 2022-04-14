Pixer Eternity (PXT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pixer Eternity (PXT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pixer Eternity (PXT) Informasjon Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Offisiell nettside: https://pixer.club/ Teknisk dokument: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Kjøp PXT nå!

Pixer Eternity (PXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pixer Eternity (PXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M All-time high: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 All-Time Low: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Nåværende pris: $ 0.00089 $ 0.00089 $ 0.00089 Lær mer om Pixer Eternity (PXT) pris

Pixer Eternity (PXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pixer Eternity (PXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PXTs tokenomics, kan du utforske PXT tokenets livepris!

Pixer Eternity (PXT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PXT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PXT nå!

PXT prisforutsigelse Vil du vite hvor PXT kan være på vei? Vår PXT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PXT tokenets prisforutsigelse nå!

