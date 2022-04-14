Pixer Eternity (PXT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Pixer Eternity (PXT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Pixer Eternity (PXT) Informasjon

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Offisiell nettside:
https://pixer.club/
Teknisk dokument:
https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d

Pixer Eternity (PXT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pixer Eternity (PXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 3.12B
$ 3.12B$ 3.12B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M
All-time high:
$ 1.4058
$ 1.4058$ 1.4058
All-Time Low:
$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677$ 0.001100784672810677
Nåværende pris:
$ 0.00089
$ 0.00089$ 0.00089

Pixer Eternity (PXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Pixer Eternity (PXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PXT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PXTs tokenomics, kan du utforske PXT tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.