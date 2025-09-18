Dagens Pixer Eternity livepris er 0.00091 USD. Spor prisoppdateringer for PXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pixer Eternity livepris er 0.00091 USD. Spor prisoppdateringer for PXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PXT

PXT Prisinformasjon

PXT teknisk dokument

PXT Offisiell nettside

PXT tokenomics

PXT Prisprognose

PXT-historikk

PXT Kjøpeguide

PXT-til-fiat-valutakonverter

PXT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Pixer Eternity Logo

Pixer Eternity Pris(PXT)

1 PXT til USD livepris:

$0.00091
$0.00091$0.00091
0.00%1D
USD
Pixer Eternity (PXT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:34:06 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000908
$ 0.000908$ 0.000908
24 timer lav
$ 0.001031
$ 0.001031$ 0.001031
24 timer høy

$ 0.000908
$ 0.000908$ 0.000908

$ 0.001031
$ 0.001031$ 0.001031

$ 3.454607885639246
$ 3.454607885639246$ 3.454607885639246

$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677$ 0.001100784672810677

0.00%

0.00%

-10.96%

-10.96%

Pixer Eternity (PXT) sanntidsprisen er $ 0.00091. I løpet av de siste 24 timene har PXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000908 og et toppnivå på $ 0.001031, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PXT er $ 3.454607885639246, mens den rekordlave prisen er $ 0.001100784672810677.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PXT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -10.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pixer Eternity (PXT) Markedsinformasjon

No.1435

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 100.80K
$ 100.80K$ 100.80K

$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M

3.12B
3.12B 3.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.23%

BSC

Nåværende markedsverdi på Pixer Eternity er $ 2.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.80K. Den sirkulerende forsyningen på PXT er 3.12B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.10M.

Pixer Eternity (PXT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pixer Eternity for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000654-41.82%
60 dager$ -0.00162-64.04%
90 dager$ -0.00163-64.18%
Pixer Eternity Prisendring i dag

I dag registrerte PXT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pixer Eternity 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000654 (-41.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pixer Eternity 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PXT en endring på $ -0.00162 (-64.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pixer Eternity 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00163-64.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pixer Eternity (PXT)?

Sjekk ut Pixer Eternity Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Pixer Eternity er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pixer Eternity investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PXT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pixer Eternity på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pixer Eternity kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pixer Eternity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pixer Eternity (PXT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pixer Eternity (PXT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pixer Eternity.

Sjekk Pixer Eternityprisprognosen nå!

Pixer Eternity (PXT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pixer Eternity (PXT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PXT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pixer Eternity (PXT)

Leter du etter hvordan du kjøperPixer Eternity? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pixer Eternity på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PXT til lokale valutaer

1 Pixer Eternity(PXT) til VND
23.94665
1 Pixer Eternity(PXT) til AUD
A$0.0013741
1 Pixer Eternity(PXT) til GBP
0.0006734
1 Pixer Eternity(PXT) til EUR
0.0007735
1 Pixer Eternity(PXT) til USD
$0.00091
1 Pixer Eternity(PXT) til MYR
RM0.003822
1 Pixer Eternity(PXT) til TRY
0.0376558
1 Pixer Eternity(PXT) til JPY
¥0.13377
1 Pixer Eternity(PXT) til ARS
ARS$1.3421772
1 Pixer Eternity(PXT) til RUB
0.075985
1 Pixer Eternity(PXT) til INR
0.0801528
1 Pixer Eternity(PXT) til IDR
Rp15.1666606
1 Pixer Eternity(PXT) til KRW
1.272726
1 Pixer Eternity(PXT) til PHP
0.0518609
1 Pixer Eternity(PXT) til EGP
￡E.0.0438256
1 Pixer Eternity(PXT) til BRL
R$0.0048412
1 Pixer Eternity(PXT) til CAD
C$0.0012467
1 Pixer Eternity(PXT) til BDT
0.1107834
1 Pixer Eternity(PXT) til NGN
1.3602316
1 Pixer Eternity(PXT) til COP
$3.5546875
1 Pixer Eternity(PXT) til ZAR
R.0.0157794
1 Pixer Eternity(PXT) til UAH
0.0376012
1 Pixer Eternity(PXT) til TZS
T.Sh.2.2524684
1 Pixer Eternity(PXT) til VES
Bs0.14833
1 Pixer Eternity(PXT) til CLP
$0.86905
1 Pixer Eternity(PXT) til PKR
Rs0.2582944
1 Pixer Eternity(PXT) til KZT
0.4926831
1 Pixer Eternity(PXT) til THB
฿0.028938
1 Pixer Eternity(PXT) til TWD
NT$0.0275093
1 Pixer Eternity(PXT) til AED
د.إ0.0033397
1 Pixer Eternity(PXT) til CHF
Fr0.0007189
1 Pixer Eternity(PXT) til HKD
HK$0.0070707
1 Pixer Eternity(PXT) til AMD
֏0.348257
1 Pixer Eternity(PXT) til MAD
.د.م0.0082082
1 Pixer Eternity(PXT) til MXN
$0.0167531
1 Pixer Eternity(PXT) til SAR
ريال0.0034125
1 Pixer Eternity(PXT) til ETB
Br0.1306487
1 Pixer Eternity(PXT) til KES
KSh0.1175538
1 Pixer Eternity(PXT) til JOD
د.أ0.00064519
1 Pixer Eternity(PXT) til PLN
0.0032942
1 Pixer Eternity(PXT) til RON
лв0.0039312
1 Pixer Eternity(PXT) til SEK
kr0.0085631
1 Pixer Eternity(PXT) til BGN
лв0.0015106
1 Pixer Eternity(PXT) til HUF
Ft0.3024203
1 Pixer Eternity(PXT) til CZK
0.0188188
1 Pixer Eternity(PXT) til KWD
د.ك0.00027755
1 Pixer Eternity(PXT) til ILS
0.0030303
1 Pixer Eternity(PXT) til BOB
Bs0.0062881
1 Pixer Eternity(PXT) til AZN
0.001547
1 Pixer Eternity(PXT) til TJS
SM0.0085176
1 Pixer Eternity(PXT) til GEL
0.002457
1 Pixer Eternity(PXT) til AOA
Kz0.8295287
1 Pixer Eternity(PXT) til BHD
.د.ب0.00034307
1 Pixer Eternity(PXT) til BMD
$0.00091
1 Pixer Eternity(PXT) til DKK
kr0.0057785
1 Pixer Eternity(PXT) til HNL
L0.0238511
1 Pixer Eternity(PXT) til MUR
0.0412594
1 Pixer Eternity(PXT) til NAD
$0.0157885
1 Pixer Eternity(PXT) til NOK
kr0.0090454
1 Pixer Eternity(PXT) til NZD
$0.001547
1 Pixer Eternity(PXT) til PAB
B/.0.00091
1 Pixer Eternity(PXT) til PGK
K0.0038038
1 Pixer Eternity(PXT) til QAR
ر.ق0.0033033
1 Pixer Eternity(PXT) til RSD
дин.0.0907816
1 Pixer Eternity(PXT) til UZS
soʻm11.2345597
1 Pixer Eternity(PXT) til ALL
L0.0750386
1 Pixer Eternity(PXT) til ANG
ƒ0.0016289
1 Pixer Eternity(PXT) til AWG
ƒ0.001638
1 Pixer Eternity(PXT) til BBD
$0.00182
1 Pixer Eternity(PXT) til BAM
KM0.0015106
1 Pixer Eternity(PXT) til BIF
Fr2.71635
1 Pixer Eternity(PXT) til BND
$0.0011648
1 Pixer Eternity(PXT) til BSD
$0.00091
1 Pixer Eternity(PXT) til JMD
$0.1459731
1 Pixer Eternity(PXT) til KHR
3.6546146
1 Pixer Eternity(PXT) til KMF
Fr0.38038
1 Pixer Eternity(PXT) til LAK
19.7826083
1 Pixer Eternity(PXT) til LKR
Rs0.2752568
1 Pixer Eternity(PXT) til MDL
L0.015015
1 Pixer Eternity(PXT) til MGA
Ar4.0265407
1 Pixer Eternity(PXT) til MOP
P0.0072891
1 Pixer Eternity(PXT) til MVR
0.013923
1 Pixer Eternity(PXT) til MWK
MK1.5798601
1 Pixer Eternity(PXT) til MZN
MT0.058149
1 Pixer Eternity(PXT) til NPR
Rs0.1282372
1 Pixer Eternity(PXT) til PYG
6.49922
1 Pixer Eternity(PXT) til RWF
Fr1.31859
1 Pixer Eternity(PXT) til SBD
$0.007462
1 Pixer Eternity(PXT) til SCR
0.0130403
1 Pixer Eternity(PXT) til SRD
$0.0346619
1 Pixer Eternity(PXT) til SVC
$0.0079625
1 Pixer Eternity(PXT) til SZL
L0.0157885
1 Pixer Eternity(PXT) til TMT
m0.003185
1 Pixer Eternity(PXT) til TND
د.ت0.0026481
1 Pixer Eternity(PXT) til TTD
$0.0061607
1 Pixer Eternity(PXT) til UGX
Sh3.19228
1 Pixer Eternity(PXT) til XAF
Fr0.50778
1 Pixer Eternity(PXT) til XCD
$0.002457
1 Pixer Eternity(PXT) til XOF
Fr0.50778
1 Pixer Eternity(PXT) til XPF
Fr0.09191
1 Pixer Eternity(PXT) til BWP
P0.0121212
1 Pixer Eternity(PXT) til BZD
$0.0018291
1 Pixer Eternity(PXT) til CVE
$0.0853398
1 Pixer Eternity(PXT) til DJF
Fr0.16107
1 Pixer Eternity(PXT) til DOP
$0.0564382
1 Pixer Eternity(PXT) til DZD
د.ج0.1178996
1 Pixer Eternity(PXT) til FJD
$0.0020475
1 Pixer Eternity(PXT) til GNF
Fr7.91245
1 Pixer Eternity(PXT) til GTQ
Q0.0069706
1 Pixer Eternity(PXT) til GYD
$0.1904539
1 Pixer Eternity(PXT) til ISK
kr0.11011

Pixer Eternity Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pixer Eternity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pixer Eternity nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pixer Eternity

Hvor mye er Pixer Eternity (PXT) verdt i dag?
Live PXT prisen i USD er 0.00091 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PXT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PXT til USD er $ 0.00091. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pixer Eternity?
Markedsverdien for PXT er $ 2.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PXT?
Den sirkulerende forsyningen av PXT er 3.12B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPXT ?
PXT oppnådde en ATH-pris på 3.454607885639246 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PXT?
PXT så en ATL-pris på 0.001100784672810677 USD.
Hva er handelsvolumet til PXT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PXT er $ 100.80K USD.
Vil PXT gå høyere i år?
PXT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PXT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:34:06 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PXT-til-USD-kalkulator

Beløp

PXT
PXT
USD
USD

1 PXT = 0.00091 USD

Handle PXT

PXTUSDT
$0.00091
$0.00091$0.00091
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker