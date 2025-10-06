I love puppies pris i dag

Sanntids I love puppies (PUPPIES1) pris i dag er $ 0.0000000000000509, med en 10.70% endring de siste 24 timene. Nåværende PUPPIES1 til USD konverteringssats er $ 0.0000000000000509 per PUPPIES1.

I love puppies rangerer for tiden som #3947 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 PUPPIES1. I løpet av de siste 24 timene PUPPIES1 har den blitt handlet mellom $ 0.0000000000000509(laveste) og $ 0.0000000000000617 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000000000339902443, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000000000316317.

Kortsiktig har PUPPIES1 beveget seg -10.23% i løpet av den siste timen og -15.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 236.79.

I love puppies (PUPPIES1) Markedsinformasjon

Rangering No.3947 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 236.79$ 236.79 $ 236.79 Fullt utvannet markedsverdi $ 21.41K$ 21.41K $ 21.41K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Total forsyning 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på I love puppies er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 236.79. Den sirkulerende forsyningen på PUPPIES1 er 0.00, med en total tilgang på 420690000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.41K.