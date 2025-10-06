I love puppies pris i dag

Sanntids I love puppies (PUPPIES) pris i dag er $ 0.000000249, med en 7.88% endring de siste 24 timene. Nåværende PUPPIES til USD konverteringssats er $ 0.000000249 per PUPPIES.

I love puppies rangerer for tiden som #3683 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 PUPPIES. I løpet av de siste 24 timene PUPPIES har den blitt handlet mellom $ 0.0000002287(laveste) og $ 0.0000002584 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000001189097557191, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000001766024703.

Kortsiktig har PUPPIES beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -14.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.86K.

I love puppies (PUPPIES) Markedsinformasjon

Rangering No.3683 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 53.86K$ 53.86K $ 53.86K Fullt utvannet markedsverdi $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Total forsyning 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

