pSTAKE Finance (PSTAKE) Informasjon pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Offisiell nettside: https://pstake.finance Teknisk dokument: https://docs.pstake.finance Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/persistence Kjøp PSTAKE nå!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for pSTAKE Finance (PSTAKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.18M $ 11.18M $ 11.18M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M All-time high: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 All-Time Low: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Nåværende pris: $ 0.025418 $ 0.025418 $ 0.025418 Lær mer om pSTAKE Finance (PSTAKE) pris

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak pSTAKE Finance (PSTAKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PSTAKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PSTAKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PSTAKEs tokenomics, kan du utforske PSTAKE tokenets livepris!

