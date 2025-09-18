Hva er pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



pSTAKE Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil pSTAKE Finance (PSTAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine pSTAKE Finance (PSTAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for pSTAKE Finance.

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak pSTAKE Finance (PSTAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PSTAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe pSTAKE Finance (PSTAKE)

PSTAKE til lokale valutaer

pSTAKE Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av pSTAKE Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om pSTAKE Finance Hvor mye er pSTAKE Finance (PSTAKE) verdt i dag? Live PSTAKE prisen i USD er 0.028073 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PSTAKE-til-USD-pris? $ 0.028073 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PSTAKE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for pSTAKE Finance? Markedsverdien for PSTAKE er $ 12.34M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PSTAKE? Den sirkulerende forsyningen av PSTAKE er 439.65M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPSTAKE ? PSTAKE oppnådde en ATH-pris på 1.2477214231597014 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PSTAKE? PSTAKE så en ATL-pris på 0.00862981543543736 USD . Hva er handelsvolumet til PSTAKE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PSTAKE er $ 53.79K USD . Vil PSTAKE gå høyere i år? PSTAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PSTAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Viktige bransjeoppdateringer

