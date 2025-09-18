Dagens pSTAKE Finance livepris er 0.028073 USD. Spor prisoppdateringer for PSTAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PSTAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens pSTAKE Finance livepris er 0.028073 USD. Spor prisoppdateringer for PSTAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PSTAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

pSTAKE Finance Logo

pSTAKE Finance Pris(PSTAKE)

1 PSTAKE til USD livepris:

-0.08%1D
USD
pSTAKE Finance (PSTAKE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:20:20 (UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
$ 0.02874
-0.02%

-0.08%

+0.77%

+0.77%

pSTAKE Finance (PSTAKE) sanntidsprisen er $ 0.028073. I løpet av de siste 24 timene har PSTAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.027792 og et toppnivå på $ 0.02874, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSTAKE er $ 1.2477214231597014, mens den rekordlave prisen er $ 0.00862981543543736.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSTAKE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og +0.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Markedsinformasjon

No.1116

87.93%

ETH

Nåværende markedsverdi på pSTAKE Finance er $ 12.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.79K. Den sirkulerende forsyningen på PSTAKE er 439.65M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.04M.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene pSTAKE Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00002248-0.08%
30 dager$ -0.0029-9.37%
60 dager$ -0.011316-28.73%
90 dager$ -0.005873-17.31%
pSTAKE Finance Prisendring i dag

I dag registrerte PSTAKE en endring på $ -0.00002248 (-0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

pSTAKE Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0029 (-9.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

pSTAKE Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PSTAKE en endring på $ -0.011316 (-28.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

pSTAKE Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.005873-17.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for pSTAKE Finance (PSTAKE)?

Sjekk ut pSTAKE Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere pSTAKE Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PSTAKE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om pSTAKE Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din pSTAKE Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

pSTAKE Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil pSTAKE Finance (PSTAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine pSTAKE Finance (PSTAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for pSTAKE Finance.

Sjekk pSTAKE Financeprisprognosen nå!

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak pSTAKE Finance (PSTAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PSTAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe pSTAKE Finance (PSTAKE)

Leter du etter hvordan du kjøperpSTAKE Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe pSTAKE Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PSTAKE til lokale valutaer

pSTAKE Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av pSTAKE Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell pSTAKE Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om pSTAKE Finance

Hvor mye er pSTAKE Finance (PSTAKE) verdt i dag?
Live PSTAKE prisen i USD er 0.028073 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PSTAKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PSTAKE til USD er $ 0.028073. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for pSTAKE Finance?
Markedsverdien for PSTAKE er $ 12.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PSTAKE?
Den sirkulerende forsyningen av PSTAKE er 439.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPSTAKE ?
PSTAKE oppnådde en ATH-pris på 1.2477214231597014 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PSTAKE?
PSTAKE så en ATL-pris på 0.00862981543543736 USD.
Hva er handelsvolumet til PSTAKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PSTAKE er $ 53.79K USD.
Vil PSTAKE gå høyere i år?
PSTAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PSTAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:20:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

