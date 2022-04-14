Prisma Finance (PRISMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Prisma Finance (PRISMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Prisma Finance (PRISMA) Informasjon Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Offisiell nettside: https://prismafinance.com/ Teknisk dokument: https://docs.prismafinance.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Kjøp PRISMA nå!

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prisma Finance (PRISMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.99M $ 14.99M $ 14.99M All-time high: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 All-Time Low: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Nåværende pris: $ 0.04998 $ 0.04998 $ 0.04998 Lær mer om Prisma Finance (PRISMA) pris

Prisma Finance (PRISMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prisma Finance (PRISMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRISMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRISMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRISMAs tokenomics, kan du utforske PRISMA tokenets livepris!

Interessert i å legge til Prisma Finance (PRISMA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PRISMA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Prisma Finance (PRISMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PRISMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PRISMA nå!

PRISMA prisforutsigelse Vil du vite hvor PRISMA kan være på vei? Vår PRISMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRISMA tokenets prisforutsigelse nå!

