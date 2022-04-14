PONGO (PONGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PONGO (PONGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PONGO (PONGO) Informasjon Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution. Offisiell nettside: https://pongoxrp.com/ Blokkutforsker: https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki Kjøp PONGO nå!

PONGO (PONGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PONGO (PONGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 487.00K $ 487.00K $ 487.00K Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 487.00K $ 487.00K $ 487.00K All-time high: $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 All-Time Low: $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 Nåværende pris: $ 0.00000000487 $ 0.00000000487 $ 0.00000000487 Lær mer om PONGO (PONGO) pris

PONGO (PONGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PONGO (PONGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PONGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PONGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PONGOs tokenomics, kan du utforske PONGO tokenets livepris!

PONGO (PONGO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PONGO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PONGO nå!

PONGO prisforutsigelse Vil du vite hvor PONGO kan være på vei? Vår PONGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PONGO tokenets prisforutsigelse nå!

