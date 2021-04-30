POLKACITY (POLC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i POLKACITY (POLC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

POLKACITY (POLC) Informasjon Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Offisiell nettside: https://polkacity.io Teknisk dokument: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Kjøp POLC nå!

POLKACITY (POLC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for POLKACITY (POLC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 623.86K $ 623.86K $ 623.86K Total forsyning: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Sirkulerende forsyning: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M All-time high: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 All-Time Low: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Nåværende pris: $ 0.003283 $ 0.003283 $ 0.003283 Lær mer om POLKACITY (POLC) pris

POLKACITY (POLC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak POLKACITY (POLC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLCs tokenomics, kan du utforske POLC tokenets livepris!

POLKACITY (POLC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POLC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

POLC prisforutsigelse Vil du vite hvor POLC kan være på vei? Vår POLC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

