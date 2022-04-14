POKE CASINO (POKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i POKE CASINO (POKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

POKE CASINO (POKE) Informasjon POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse. Offisiell nettside: https://poke-casino.com Teknisk dokument: https://poke-coin.gitbook.io/poke Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU Kjøp POKE nå!

POKE CASINO (POKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for POKE CASINO (POKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 15.10B $ 15.10B $ 15.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.48M $ 55.48M $ 55.48M All-time high: $ 0.028665 $ 0.028665 $ 0.028665 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.003674 $ 0.003674 $ 0.003674 Lær mer om POKE CASINO (POKE) pris

POKE CASINO (POKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak POKE CASINO (POKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POKEs tokenomics, kan du utforske POKE tokenets livepris!

POKE CASINO (POKE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POKE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for POKE nå!

