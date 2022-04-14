Ponder (PNDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ponder (PNDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ponder (PNDR) Informasjon Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Offisiell nettside: https://ponder.one/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Kjøp PNDR nå!

Ponder (PNDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ponder (PNDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 193.90K $ 193.90K $ 193.90K All-time high: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 All-Time Low: $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 Nåværende pris: $ 0.001939 $ 0.001939 $ 0.001939 Lær mer om Ponder (PNDR) pris

Ponder (PNDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ponder (PNDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNDRs tokenomics, kan du utforske PNDR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PNDR Interessert i å legge til Ponder (PNDR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PNDR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PNDR på MEXC nå!

Ponder (PNDR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PNDR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PNDR nå!

PNDR prisforutsigelse Vil du vite hvor PNDR kan være på vei? Vår PNDR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PNDR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!