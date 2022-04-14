Primex Finance (PMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Primex Finance (PMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Primex Finance (PMX) Informasjon Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Offisiell nettside: https://primex.finance/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf Kjøp PMX nå!

Primex Finance (PMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Primex Finance (PMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.32K $ 60.32K $ 60.32K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 851.00K $ 851.00K $ 851.00K All-time high: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 All-Time Low: $ 0.000800316941944118 $ 0.000800316941944118 $ 0.000800316941944118 Nåværende pris: $ 0.000851 $ 0.000851 $ 0.000851 Lær mer om Primex Finance (PMX) pris

Primex Finance (PMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Primex Finance (PMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PMXs tokenomics, kan du utforske PMX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PMX Interessert i å legge til Primex Finance (PMX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PMX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PMX på MEXC nå!

Primex Finance (PMX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PMX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PMX nå!

PMX prisforutsigelse Vil du vite hvor PMX kan være på vei? Vår PMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PMX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!