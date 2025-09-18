Hva er Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Primex Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PMX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Primex Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Primex Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Primex Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Primex Finance (PMX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Primex Finance (PMX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Primex Finance.

Sjekk Primex Financeprisprognosen nå!

Primex Finance (PMX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Primex Finance (PMX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PMX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Primex Finance (PMX)

Leter du etter hvordan du kjøperPrimex Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Primex Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PMX til lokale valutaer

Prøv konverting

Primex Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Primex Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Primex Finance Hvor mye er Primex Finance (PMX) verdt i dag? Live PMX prisen i USD er 0.000854 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PMX-til-USD-pris? $ 0.000854 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PMX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Primex Finance? Markedsverdien for PMX er $ 60.53K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PMX? Den sirkulerende forsyningen av PMX er 70.88M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPMX ? PMX oppnådde en ATH-pris på 0.1470065451318929 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PMX? PMX så en ATL-pris på 0.000800316941944118 USD . Hva er handelsvolumet til PMX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PMX er $ 21.67K USD . Vil PMX gå høyere i år? PMX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PMX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Primex Finance (PMX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?