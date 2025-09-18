Dagens Primex Finance livepris er 0.000854 USD. Spor prisoppdateringer for PMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Primex Finance livepris er 0.000854 USD. Spor prisoppdateringer for PMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Primex Finance Logo

Primex Finance Pris(PMX)

1 PMX til USD livepris:

$0.000854
$0.000854$0.000854
+0.47%1D
USD
Primex Finance (PMX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:18:36 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000836
$ 0.000836$ 0.000836
24 timer lav
$ 0.000865
$ 0.000865$ 0.000865
24 timer høy

$ 0.000836
$ 0.000836$ 0.000836

$ 0.000865
$ 0.000865$ 0.000865

$ 0.1470065451318929
$ 0.1470065451318929$ 0.1470065451318929

$ 0.000800316941944118
$ 0.000800316941944118$ 0.000800316941944118

+0.58%

+0.47%

-34.01%

-34.01%

Primex Finance (PMX) sanntidsprisen er $ 0.000854. I løpet av de siste 24 timene har PMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000836 og et toppnivå på $ 0.000865, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PMX er $ 0.1470065451318929, mens den rekordlave prisen er $ 0.000800316941944118.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PMX endret seg med +0.58% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og -34.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Primex Finance (PMX) Markedsinformasjon

No.3181

$ 60.53K
$ 60.53K$ 60.53K

$ 21.67K
$ 21.67K$ 21.67K

$ 854.00K
$ 854.00K$ 854.00K

70.88M
70.88M 70.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.08%

BASE

Nåværende markedsverdi på Primex Finance er $ 60.53K, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.67K. Den sirkulerende forsyningen på PMX er 70.88M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 854.00K.

Primex Finance (PMX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Primex Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000004+0.47%
30 dager$ -0.000511-37.44%
60 dager$ -0.000858-50.12%
90 dager$ -0.002622-75.44%
Primex Finance Prisendring i dag

I dag registrerte PMX en endring på $ +0.000004 (+0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Primex Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000511 (-37.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Primex Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PMX en endring på $ -0.000858 (-50.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Primex Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002622-75.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Primex Finance (PMX)?

Sjekk ut Primex Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Primex Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PMX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Primex Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Primex Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Primex Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Primex Finance (PMX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Primex Finance (PMX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Primex Finance.

Sjekk Primex Financeprisprognosen nå!

Primex Finance (PMX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Primex Finance (PMX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PMX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Primex Finance (PMX)

Leter du etter hvordan du kjøperPrimex Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Primex Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PMX til lokale valutaer

1 Primex Finance(PMX) til VND
22.47301
1 Primex Finance(PMX) til AUD
A$0.00128954
1 Primex Finance(PMX) til GBP
0.00063196
1 Primex Finance(PMX) til EUR
0.0007259
1 Primex Finance(PMX) til USD
$0.000854
1 Primex Finance(PMX) til MYR
RM0.0035868
1 Primex Finance(PMX) til TRY
0.03533852
1 Primex Finance(PMX) til JPY
¥0.125538
1 Primex Finance(PMX) til ARS
ARS$1.25958168
1 Primex Finance(PMX) til RUB
0.071309
1 Primex Finance(PMX) til INR
0.07522886
1 Primex Finance(PMX) til IDR
Rp14.23332764
1 Primex Finance(PMX) til KRW
1.19273056
1 Primex Finance(PMX) til PHP
0.04872924
1 Primex Finance(PMX) til EGP
￡E.0.04112864
1 Primex Finance(PMX) til BRL
R$0.00453474
1 Primex Finance(PMX) til CAD
C$0.00116998
1 Primex Finance(PMX) til BDT
0.10396596
1 Primex Finance(PMX) til NGN
1.27652504
1 Primex Finance(PMX) til COP
$3.3359375
1 Primex Finance(PMX) til ZAR
R.0.01479128
1 Primex Finance(PMX) til UAH
0.03528728
1 Primex Finance(PMX) til TZS
T.Sh.2.11385496
1 Primex Finance(PMX) til VES
Bs0.139202
1 Primex Finance(PMX) til CLP
$0.81557
1 Primex Finance(PMX) til PKR
Rs0.24239936
1 Primex Finance(PMX) til KZT
0.46236414
1 Primex Finance(PMX) til THB
฿0.02716574
1 Primex Finance(PMX) til TWD
NT$0.02581642
1 Primex Finance(PMX) til AED
د.إ0.00313418
1 Primex Finance(PMX) til CHF
Fr0.00067466
1 Primex Finance(PMX) til HKD
HK$0.00663558
1 Primex Finance(PMX) til AMD
֏0.3268258
1 Primex Finance(PMX) til MAD
.د.م0.00770308
1 Primex Finance(PMX) til MXN
$0.01570506
1 Primex Finance(PMX) til SAR
ريال0.0032025
1 Primex Finance(PMX) til ETB
Br0.12260878
1 Primex Finance(PMX) til KES
KSh0.11031972
1 Primex Finance(PMX) til JOD
د.أ0.000605486
1 Primex Finance(PMX) til PLN
0.00309148
1 Primex Finance(PMX) til RON
лв0.00368074
1 Primex Finance(PMX) til SEK
kr0.00803614
1 Primex Finance(PMX) til BGN
лв0.00141764
1 Primex Finance(PMX) til HUF
Ft0.28371588
1 Primex Finance(PMX) til CZK
0.01765218
1 Primex Finance(PMX) til KWD
د.ك0.00026047
1 Primex Finance(PMX) til ILS
0.00284382
1 Primex Finance(PMX) til BOB
Bs0.00590114
1 Primex Finance(PMX) til AZN
0.0014518
1 Primex Finance(PMX) til TJS
SM0.00799344
1 Primex Finance(PMX) til GEL
0.0023058
1 Primex Finance(PMX) til AOA
Kz0.77848078
1 Primex Finance(PMX) til BHD
.د.ب0.000321958
1 Primex Finance(PMX) til BMD
$0.000854
1 Primex Finance(PMX) til DKK
kr0.0054229
1 Primex Finance(PMX) til HNL
L0.02238334
1 Primex Finance(PMX) til MUR
0.03872036
1 Primex Finance(PMX) til NAD
$0.0148169
1 Primex Finance(PMX) til NOK
kr0.00848876
1 Primex Finance(PMX) til NZD
$0.0014518
1 Primex Finance(PMX) til PAB
B/.0.000854
1 Primex Finance(PMX) til PGK
K0.00356972
1 Primex Finance(PMX) til QAR
ر.ق0.00310002
1 Primex Finance(PMX) til RSD
дин.0.08517796
1 Primex Finance(PMX) til UZS
soʻm10.54320218
1 Primex Finance(PMX) til ALL
L0.07042084
1 Primex Finance(PMX) til ANG
ƒ0.00152866
1 Primex Finance(PMX) til AWG
ƒ0.0015372
1 Primex Finance(PMX) til BBD
$0.001708
1 Primex Finance(PMX) til BAM
KM0.00141764
1 Primex Finance(PMX) til BIF
Fr2.54919
1 Primex Finance(PMX) til BND
$0.00109312
1 Primex Finance(PMX) til BSD
$0.000854
1 Primex Finance(PMX) til JMD
$0.13699014
1 Primex Finance(PMX) til KHR
3.42971524
1 Primex Finance(PMX) til KMF
Fr0.356972
1 Primex Finance(PMX) til LAK
18.56521702
1 Primex Finance(PMX) til LKR
Rs0.25831792
1 Primex Finance(PMX) til MDL
L0.014091
1 Primex Finance(PMX) til MGA
Ar3.77875358
1 Primex Finance(PMX) til MOP
P0.00684054
1 Primex Finance(PMX) til MVR
0.0130662
1 Primex Finance(PMX) til MWK
MK1.48263794
1 Primex Finance(PMX) til MZN
MT0.0545706
1 Primex Finance(PMX) til NPR
Rs0.12034568
1 Primex Finance(PMX) til PYG
6.099268
1 Primex Finance(PMX) til RWF
Fr1.237446
1 Primex Finance(PMX) til SBD
$0.0070028
1 Primex Finance(PMX) til SCR
0.01223782
1 Primex Finance(PMX) til SRD
$0.03252886
1 Primex Finance(PMX) til SVC
$0.0074725
1 Primex Finance(PMX) til SZL
L0.0148169
1 Primex Finance(PMX) til TMT
m0.002989
1 Primex Finance(PMX) til TND
د.ت0.00248514
1 Primex Finance(PMX) til TTD
$0.00578158
1 Primex Finance(PMX) til UGX
Sh2.995832
1 Primex Finance(PMX) til XAF
Fr0.476532
1 Primex Finance(PMX) til XCD
$0.0023058
1 Primex Finance(PMX) til XOF
Fr0.476532
1 Primex Finance(PMX) til XPF
Fr0.086254
1 Primex Finance(PMX) til BWP
P0.01137528
1 Primex Finance(PMX) til BZD
$0.00171654
1 Primex Finance(PMX) til CVE
$0.08008812
1 Primex Finance(PMX) til DJF
Fr0.151158
1 Primex Finance(PMX) til DOP
$0.05296508
1 Primex Finance(PMX) til DZD
د.ج0.11064424
1 Primex Finance(PMX) til FJD
$0.0019215
1 Primex Finance(PMX) til GNF
Fr7.42553
1 Primex Finance(PMX) til GTQ
Q0.00654164
1 Primex Finance(PMX) til GYD
$0.17873366
1 Primex Finance(PMX) til ISK
kr0.103334

Folk spør også: Andre spørsmål om Primex Finance

Hvor mye er Primex Finance (PMX) verdt i dag?
Live PMX prisen i USD er 0.000854 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PMX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PMX til USD er $ 0.000854. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Primex Finance?
Markedsverdien for PMX er $ 60.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PMX?
Den sirkulerende forsyningen av PMX er 70.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPMX ?
PMX oppnådde en ATH-pris på 0.1470065451318929 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PMX?
PMX så en ATL-pris på 0.000800316941944118 USD.
Hva er handelsvolumet til PMX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PMX er $ 21.67K USD.
Vil PMX gå høyere i år?
PMX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PMX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:18:36 (UTC+8)

