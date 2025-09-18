Hva er PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PLYR L1 (PLYR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PLYR L1 (PLYR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PLYR L1.

PLYR L1 (PLYR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PLYR L1 (PLYR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLYR tokenets omfattende tokenomics nå!

PLYR L1 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PLYR L1, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PLYR L1 Hvor mye er PLYR L1 (PLYR) verdt i dag? Live PLYR prisen i USD er 0.00445 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PLYR-til-USD-pris? $ 0.00445 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PLYR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PLYR L1? Markedsverdien for PLYR er $ 383.11K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PLYR? Den sirkulerende forsyningen av PLYR er 86.09M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLYR ? PLYR oppnådde en ATH-pris på 0.02440709538718052 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PLYR? PLYR så en ATL-pris på 0.000070726980602056 USD . Hva er handelsvolumet til PLYR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLYR er $ 3.02K USD . Vil PLYR gå høyere i år? PLYR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLYR prisprognosen for en mer grundig analyse.

