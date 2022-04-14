Planet (PLANET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Planet (PLANET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Planet (PLANET) Informasjon $PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs. Offisiell nettside: https://planetrefi.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b Kjøp PLANET nå!

Planet (PLANET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Planet (PLANET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 653.49K $ 653.49K $ 653.49K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 851.45B $ 851.45B $ 851.45B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 767.50K $ 767.50K $ 767.50K All-time high: $ 0.000133658 $ 0.000133658 $ 0.000133658 All-Time Low: $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 Nåværende pris: $ 0.0000007675 $ 0.0000007675 $ 0.0000007675 Lær mer om Planet (PLANET) pris

Planet (PLANET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Planet (PLANET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLANET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLANET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLANETs tokenomics, kan du utforske PLANET tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PLANET Interessert i å legge til Planet (PLANET) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PLANET, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PLANET på MEXC nå!

Planet (PLANET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PLANET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PLANET nå!

PLANET prisforutsigelse Vil du vite hvor PLANET kan være på vei? Vår PLANET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PLANET tokenets prisforutsigelse nå!

