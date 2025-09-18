Hva er Planet (PLANET)

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

Planet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Planet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PLANET Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Planet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Planet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Planet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Planet (PLANET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Planet (PLANET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Planet.

Sjekk Planetprisprognosen nå!

Planet (PLANET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Planet (PLANET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLANET tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Planet (PLANET)

Leter du etter hvordan du kjøperPlanet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Planet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PLANET til lokale valutaer

Prøv konverting

Planet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Planet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Planet Hvor mye er Planet (PLANET) verdt i dag? Live PLANET prisen i USD er 0.0000007556 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PLANET-til-USD-pris? $ 0.0000007556 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PLANET til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Planet? Markedsverdien for PLANET er $ 643.36K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PLANET? Den sirkulerende forsyningen av PLANET er 851.45B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLANET ? PLANET oppnådde en ATH-pris på 0.000133059264969504 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PLANET? PLANET så en ATL-pris på 0.000000004892663576 USD . Hva er handelsvolumet til PLANET? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLANET er $ 51.85K USD . Vil PLANET gå høyere i år? PLANET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLANET prisprognosen for en mer grundig analyse.

Planet (PLANET) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?