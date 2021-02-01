PacketCrypt (PKTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PacketCrypt (PKTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PacketCrypt (PKTC) Informasjon PKT is a decentralized physical infrastructure (DePIN) ecosystem supporting open internet access and powering the decentralized web.$PKT provides an economic incentive to connect bandwidth to the PKT Network. Offisiell nettside: https://pkt.cash/ Teknisk dokument: https://pkt.cash/PKT_Network_v1.0_2021.02.01.pdf Blokkutforsker: https://packetscan.io/ Kjøp PKTC nå!

PacketCrypt (PKTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PacketCrypt (PKTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.18K $ 60.18K $ 60.18K All-time high: $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00001003 $ 0.00001003 $ 0.00001003 Lær mer om PacketCrypt (PKTC) pris

PacketCrypt (PKTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PacketCrypt (PKTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PKTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PKTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PKTCs tokenomics, kan du utforske PKTC tokenets livepris!

PacketCrypt (PKTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PKTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PKTC nå!

PKTC prisforutsigelse Vil du vite hvor PKTC kan være på vei? Vår PKTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PKTC tokenets prisforutsigelse nå!

