Polker (PKR) Informasjon Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Offisiell nettside: https://www.pkr.io Teknisk dokument: https://pkr.io/whitepaper/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Kjøp PKR nå!

Polker (PKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polker (PKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 377.93K $ 377.93K $ 377.93K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M All-time high: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 All-Time Low: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Nåværende pris: $ 0.0019517 $ 0.0019517 $ 0.0019517 Lær mer om Polker (PKR) pris

Polker (PKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polker (PKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PKRs tokenomics, kan du utforske PKR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PKR Interessert i å legge til Polker (PKR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PKR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PKR på MEXC nå!

Polker (PKR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PKR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PKR nå!

PKR prisforutsigelse Vil du vite hvor PKR kan være på vei? Vår PKR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PKR tokenets prisforutsigelse nå!

