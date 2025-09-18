Hva er Polker (PKR)

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Polker er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk PKR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Polker på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Polker kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Polker Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Polker (PKR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Polker (PKR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Polker.

Sjekk Polkerprisprognosen nå!

Polker (PKR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polker (PKR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PKR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Polker (PKR)

Leter du etter hvordan du kjøperPolker? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Polker på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PKR til lokale valutaer

Prøv konverting

Polker Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Polker, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Polker Hvor mye er Polker (PKR) verdt i dag? Live PKR prisen i USD er 0.0016442 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PKR-til-USD-pris? $ 0.0016442 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PKR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Polker? Markedsverdien for PKR er $ 318.38K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PKR? Den sirkulerende forsyningen av PKR er 193.64M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPKR ? PKR oppnådde en ATH-pris på 0.769846334852004 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PKR? PKR så en ATL-pris på 0.000130960361648144 USD . Hva er handelsvolumet til PKR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PKR er $ 59.42K USD . Vil PKR gå høyere i år? PKR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PKR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Polker (PKR) Viktige bransjeoppdateringer

