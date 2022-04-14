PIKA PAMM (PKAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PIKA PAMM (PKAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PIKA PAMM (PKAM) Informasjon PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. Offisiell nettside: https://pamm.pika.io/home Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 Kjøp PKAM nå!

PIKA PAMM (PKAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PIKA PAMM (PKAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.81B $ 9.81B $ 9.81B All-time high: $ 14.29722 $ 14.29722 $ 14.29722 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 4.67153 $ 4.67153 $ 4.67153 Lær mer om PIKA PAMM (PKAM) pris

PIKA PAMM (PKAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PIKA PAMM (PKAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PKAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PKAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PKAMs tokenomics, kan du utforske PKAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PKAM Interessert i å legge til PIKA PAMM (PKAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PKAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PKAM på MEXC nå!

PIKA PAMM (PKAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PKAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PKAM nå!

PKAM prisforutsigelse Vil du vite hvor PKAM kan være på vei? Vår PKAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PKAM tokenets prisforutsigelse nå!

