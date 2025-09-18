Dagens PIKA PAMM livepris er 4.81754 USD. Spor prisoppdateringer for PKAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PKAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PIKA PAMM livepris er 4.81754 USD. Spor prisoppdateringer for PKAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PKAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PIKA PAMM Pris(PKAM)

1 PKAM til USD livepris:

$4.81754
$4.81754$4.81754
+2.16%1D
USD
PIKA PAMM (PKAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:00:58 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.99
$ 3.99$ 3.99
24 timer lav
$ 4.9884
$ 4.9884$ 4.9884
24 timer høy

$ 3.99
$ 3.99$ 3.99

$ 4.9884
$ 4.9884$ 4.9884

--
----

--
----

+0.79%

+2.16%

-13.49%

-13.49%

PIKA PAMM (PKAM) sanntidsprisen er $ 4.81754. I løpet av de siste 24 timene har PKAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.99 og et toppnivå på $ 4.9884, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PKAM er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PKAM endret seg med +0.79% i løpet av den siste timen, +2.16% over 24 timer og -13.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PIKA PAMM (PKAM) Markedsinformasjon

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

$ 10.12B
$ 10.12B$ 10.12B

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på PIKA PAMM er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.41M. Den sirkulerende forsyningen på PKAM er --, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.12B.

PIKA PAMM (PKAM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PIKA PAMM for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.1018587+2.16%
30 dager$ -5.91043-55.10%
60 dager$ -4.09285-45.94%
90 dager$ +3.02246+168.37%
PIKA PAMM Prisendring i dag

I dag registrerte PKAM en endring på $ +0.1018587 (+2.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PIKA PAMM 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -5.91043 (-55.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PIKA PAMM 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PKAM en endring på $ -4.09285 (-45.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PIKA PAMM 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +3.02246+168.37% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PIKA PAMM (PKAM)?

Sjekk ut PIKA PAMM Prishistorikk-siden nå.

Hva er PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PIKA PAMM investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PKAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PIKA PAMM på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PIKA PAMM kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PIKA PAMM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PIKA PAMM (PKAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PIKA PAMM (PKAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PIKA PAMM.

Sjekk PIKA PAMMprisprognosen nå!

PIKA PAMM (PKAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PIKA PAMM (PKAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PKAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PIKA PAMM (PKAM)

Leter du etter hvordan du kjøperPIKA PAMM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PIKA PAMM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PKAM til lokale valutaer

1 PIKA PAMM(PKAM) til VND
126,773.5651
1 PIKA PAMM(PKAM) til AUD
A$7.2744854
1 PIKA PAMM(PKAM) til GBP
3.5649796
1 PIKA PAMM(PKAM) til EUR
4.094909
1 PIKA PAMM(PKAM) til USD
$4.81754
1 PIKA PAMM(PKAM) til MYR
RM20.233668
1 PIKA PAMM(PKAM) til TRY
199.3498052
1 PIKA PAMM(PKAM) til JPY
¥708.17838
1 PIKA PAMM(PKAM) til ARS
ARS$7,105.4860968
1 PIKA PAMM(PKAM) til RUB
402.26459
1 PIKA PAMM(PKAM) til INR
424.3770986
1 PIKA PAMM(PKAM) til IDR
Rp80,292.3012164
1 PIKA PAMM(PKAM) til KRW
6,728.3690656
1 PIKA PAMM(PKAM) til PHP
274.7924816
1 PIKA PAMM(PKAM) til EGP
￡E.232.0127264
1 PIKA PAMM(PKAM) til BRL
R$25.6293128
1 PIKA PAMM(PKAM) til CAD
C$6.6000298
1 PIKA PAMM(PKAM) til BDT
586.4873196
1 PIKA PAMM(PKAM) til NGN
7,201.0660904
1 PIKA PAMM(PKAM) til COP
$18,745.289017
1 PIKA PAMM(PKAM) til ZAR
R.83.4397928
1 PIKA PAMM(PKAM) til UAH
199.0607528
1 PIKA PAMM(PKAM) til TZS
T.Sh.11,924.5677096
1 PIKA PAMM(PKAM) til VES
Bs785.25902
1 PIKA PAMM(PKAM) til CLP
$4,600.7507
1 PIKA PAMM(PKAM) til PKR
Rs1,367.4105536
1 PIKA PAMM(PKAM) til KZT
2,608.2643314
1 PIKA PAMM(PKAM) til THB
฿153.2459474
1 PIKA PAMM(PKAM) til TWD
NT$145.5860588
1 PIKA PAMM(PKAM) til AED
د.إ17.6803718
1 PIKA PAMM(PKAM) til CHF
Fr3.8058566
1 PIKA PAMM(PKAM) til HKD
HK$37.4322858
1 PIKA PAMM(PKAM) til AMD
֏1,843.672558
1 PIKA PAMM(PKAM) til MAD
.د.م43.4542108
1 PIKA PAMM(PKAM) til MXN
$88.5463852
1 PIKA PAMM(PKAM) til SAR
ريال18.065775
1 PIKA PAMM(PKAM) til ETB
Br691.6542178
1 PIKA PAMM(PKAM) til KES
KSh622.3298172
1 PIKA PAMM(PKAM) til JOD
د.أ3.41563586
1 PIKA PAMM(PKAM) til PLN
17.4394948
1 PIKA PAMM(PKAM) til RON
лв20.7635974
1 PIKA PAMM(PKAM) til SEK
kr45.284876
1 PIKA PAMM(PKAM) til BGN
лв7.9971164
1 PIKA PAMM(PKAM) til HUF
Ft1,600.4831388
1 PIKA PAMM(PKAM) til CZK
99.5303764
1 PIKA PAMM(PKAM) til KWD
د.ك1.4693497
1 PIKA PAMM(PKAM) til ILS
16.0424082
1 PIKA PAMM(PKAM) til BOB
Bs33.2892014
1 PIKA PAMM(PKAM) til AZN
8.189818
1 PIKA PAMM(PKAM) til TJS
SM45.0921744
1 PIKA PAMM(PKAM) til GEL
13.007358
1 PIKA PAMM(PKAM) til AOA
Kz4,391.5249378
1 PIKA PAMM(PKAM) til BHD
.د.ب1.81621258
1 PIKA PAMM(PKAM) til BMD
$4.81754
1 PIKA PAMM(PKAM) til DKK
kr30.591379
1 PIKA PAMM(PKAM) til HNL
L126.2677234
1 PIKA PAMM(PKAM) til MUR
218.4272636
1 PIKA PAMM(PKAM) til NAD
$83.584319
1 PIKA PAMM(PKAM) til NOK
kr47.8863476
1 PIKA PAMM(PKAM) til NZD
$8.189818
1 PIKA PAMM(PKAM) til PAB
B/.4.81754
1 PIKA PAMM(PKAM) til PGK
K20.1373172
1 PIKA PAMM(PKAM) til QAR
ر.ق17.4876702
1 PIKA PAMM(PKAM) til RSD
дин.480.2605626
1 PIKA PAMM(PKAM) til UZS
soʻm59,475.7590518
1 PIKA PAMM(PKAM) til ALL
L397.2543484
1 PIKA PAMM(PKAM) til ANG
ƒ8.6233966
1 PIKA PAMM(PKAM) til AWG
ƒ8.671572
1 PIKA PAMM(PKAM) til BBD
$9.63508
1 PIKA PAMM(PKAM) til BAM
KM7.9971164
1 PIKA PAMM(PKAM) til BIF
Fr14,380.3569
1 PIKA PAMM(PKAM) til BND
$6.1664512
1 PIKA PAMM(PKAM) til BSD
$4.81754
1 PIKA PAMM(PKAM) til JMD
$772.7815914
1 PIKA PAMM(PKAM) til KHR
19,347.5296924
1 PIKA PAMM(PKAM) til KMF
Fr2,013.73172
1 PIKA PAMM(PKAM) til LAK
104,729.1283402
1 PIKA PAMM(PKAM) til LKR
Rs1,457.2094992
1 PIKA PAMM(PKAM) til MDL
L79.48941
1 PIKA PAMM(PKAM) til MGA
Ar21,316.5064658
1 PIKA PAMM(PKAM) til MOP
P38.5884954
1 PIKA PAMM(PKAM) til MVR
73.708362
1 PIKA PAMM(PKAM) til MWK
MK8,363.7793694
1 PIKA PAMM(PKAM) til MZN
MT307.840806
1 PIKA PAMM(PKAM) til NPR
Rs678.8877368
1 PIKA PAMM(PKAM) til PYG
34,406.87068
1 PIKA PAMM(PKAM) til RWF
Fr6,980.61546
1 PIKA PAMM(PKAM) til SBD
$39.503828
1 PIKA PAMM(PKAM) til SCR
69.0353482
1 PIKA PAMM(PKAM) til SRD
$183.5000986
1 PIKA PAMM(PKAM) til SVC
$42.153475
1 PIKA PAMM(PKAM) til SZL
L83.584319
1 PIKA PAMM(PKAM) til TMT
m16.86139
1 PIKA PAMM(PKAM) til TND
د.ت14.0190414
1 PIKA PAMM(PKAM) til TTD
$32.6147458
1 PIKA PAMM(PKAM) til UGX
Sh16,899.93032
1 PIKA PAMM(PKAM) til XAF
Fr2,688.18732
1 PIKA PAMM(PKAM) til XCD
$13.007358
1 PIKA PAMM(PKAM) til XOF
Fr2,688.18732
1 PIKA PAMM(PKAM) til XPF
Fr486.57154
1 PIKA PAMM(PKAM) til BWP
P64.1696328
1 PIKA PAMM(PKAM) til BZD
$9.6832554
1 PIKA PAMM(PKAM) til CVE
$451.7889012
1 PIKA PAMM(PKAM) til DJF
Fr852.70458
1 PIKA PAMM(PKAM) til DOP
$298.7838308
1 PIKA PAMM(PKAM) til DZD
د.ج624.112307
1 PIKA PAMM(PKAM) til FJD
$10.839465
1 PIKA PAMM(PKAM) til GNF
Fr41,888.5103
1 PIKA PAMM(PKAM) til GTQ
Q36.9023564
1 PIKA PAMM(PKAM) til GYD
$1,008.2629466
1 PIKA PAMM(PKAM) til ISK
kr582.92234

PIKA PAMM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PIKA PAMM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell PIKA PAMM nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PIKA PAMM

Hvor mye er PIKA PAMM (PKAM) verdt i dag?
Live PKAM prisen i USD er 4.81754 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PKAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PKAM til USD er $ 4.81754. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PIKA PAMM?
Markedsverdien for PKAM er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PKAM?
Den sirkulerende forsyningen av PKAM er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPKAM ?
PKAM oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PKAM?
PKAM så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til PKAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PKAM er $ 3.41M USD.
Vil PKAM gå høyere i år?
PKAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PKAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:00:58 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

