Phi pris i dag

Sanntids Phi (PHI) pris i dag er $ 0.004128, med en 0.83% endring de siste 24 timene. Nåværende PHI til USD konverteringssats er $ 0.004128 per PHI.

Phi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PHI. I løpet av de siste 24 timene PHI har den blitt handlet mellom $ 0.003943(laveste) og $ 0.004137 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PHI beveget seg +0.36% i løpet av den siste timen og -8.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.01K.

Phi (PHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 56.01K$ 56.01K $ 56.01K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Phi er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.01K. Den sirkulerende forsyningen på PHI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.13M.