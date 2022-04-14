PrivateAI.com (PGPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PrivateAI.com (PGPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PrivateAI.com (PGPT) Informasjon An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. Offisiell nettside: https://privateai.com Teknisk dokument: https://privateai.com/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x33a64943a0eaecc2b06b10f89686b797ba75ffad Kjøp PGPT nå!

Markedsverdi: $ 0.00
Total forsyning: $ 33.33M
Sirkulerende forsyning: $ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.19M
All-time high: $ 0.4789
All-Time Low: $ 0.00600052179440795
Nåværende pris: $ 0.01188

PrivateAI.com (PGPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PrivateAI.com (PGPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PGPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PGPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PGPTs tokenomics, kan du utforske PGPT tokenets livepris!

