Pendulum pris i dag

Sanntids Pendulum (PEN) pris i dag er $ 0.01287336, med en 3.52% endring de siste 24 timene. Nåværende PEN til USD konverteringssats er $ 0.01287336 per PEN.

Pendulum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,091,049, med en sirkulerende forsyning på 84.75M PEN. I løpet av de siste 24 timene PEN har den blitt handlet mellom $ 0.01243439(laveste) og $ 0.01287573 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.351594, mens tidenes laveste notering var $ 0.00417427.

Kortsiktig har PEN beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og +2.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 705.34.

Pendulum (PEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volum (24 timer) $ 705.34$ 705.34 $ 705.34 Fullt utvannet markedsverdi $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Opplagsforsyning 84.75M 84.75M 84.75M Total forsyning 149,933,229.0 149,933,229.0 149,933,229.0

Nåværende markedsverdi på Pendulum er $ 1.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 705.34. Den sirkulerende forsyningen på PEN er 84.75M, med en total tilgang på 149933229.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.93M.