Peezy (PEEZY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Peezy (PEEZY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Peezy (PEEZY) Informasjon Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Offisiell nettside: https://peezy.vip/ Teknisk dokument: https://whitepaper.peezy.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 Kjøp PEEZY nå!

Peezy (PEEZY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Peezy (PEEZY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 752.82K $ 752.82K $ 752.82K Total forsyning: $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B Sirkulerende forsyning: $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M All-time high: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 All-Time Low: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 Nåværende pris: $ 0.000002463 $ 0.000002463 $ 0.000002463 Lær mer om Peezy (PEEZY) pris

Peezy (PEEZY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Peezy (PEEZY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEEZY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEEZY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEEZYs tokenomics, kan du utforske PEEZY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PEEZY Interessert i å legge til Peezy (PEEZY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PEEZY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PEEZY på MEXC nå!

Peezy (PEEZY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PEEZY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PEEZY nå!

PEEZY prisforutsigelse Vil du vite hvor PEEZY kan være på vei? Vår PEEZY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEEZY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!