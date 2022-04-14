Pear Protocol (PEAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pear Protocol (PEAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pear Protocol (PEAR) Informasjon The home of pair trading. Offisiell nettside: https://www.pear.garden/ Teknisk dokument: https://docs.pearprotocol.io/ Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x3212dc0F8c834e4DE893532d27CC9B6001684DB0 Kjøp PEAR nå!

Pear Protocol (PEAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pear Protocol (PEAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M All-time high: $ 0.0944 $ 0.0944 $ 0.0944 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01931 $ 0.01931 $ 0.01931 Lær mer om Pear Protocol (PEAR) pris

Pear Protocol (PEAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pear Protocol (PEAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEARs tokenomics, kan du utforske PEAR tokenets livepris!

Pear Protocol (PEAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PEAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PEAR nå!

PEAR prisforutsigelse Vil du vite hvor PEAR kan være på vei? Vår PEAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEAR tokenets prisforutsigelse nå!

