Dagens Pear Protocol livepris er 0.023 USD. Spor prisoppdateringer for PEAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pear Protocol Logo

Pear Protocol Pris(PEAR)

1 PEAR til USD livepris:

$0.023
+1.63%1D
USD
Pear Protocol (PEAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:03 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02172
24 timer lav
$ 0.0242
24 timer høy

$ 0.02172
$ 0.0242
--
--
+2.22%

+1.63%

-20.28%

-20.28%

Pear Protocol (PEAR) sanntidsprisen er $ 0.023. I løpet av de siste 24 timene har PEAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02172 og et toppnivå på $ 0.0242, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEAR er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEAR endret seg med +2.22% i løpet av den siste timen, +1.63% over 24 timer og -20.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pear Protocol (PEAR) Markedsinformasjon

--
$ 49.31K
$ 23.00M
--
1,000,000,000
ARB

Nåværende markedsverdi på Pear Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.31K. Den sirkulerende forsyningen på PEAR er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.00M.

Pear Protocol (PEAR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pear Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0003689+1.63%
30 dager$ -0.00003-0.14%
60 dager$ +0.0013+5.99%
90 dager$ +0.00511+28.56%
Pear Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte PEAR en endring på $ +0.0003689 (+1.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pear Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00003 (-0.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pear Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PEAR en endring på $ +0.0013 (+5.99%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pear Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00511+28.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pear Protocol (PEAR)?

Sjekk ut Pear Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pear Protocol (PEAR)

The home of pair trading.

Pear Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pear Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PEAR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pear Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pear Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pear Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pear Protocol (PEAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pear Protocol (PEAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pear Protocol.

Sjekk Pear Protocolprisprognosen nå!

Pear Protocol (PEAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pear Protocol (PEAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pear Protocol (PEAR)

Leter du etter hvordan du kjøperPear Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pear Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PEAR til lokale valutaer

1 Pear Protocol(PEAR) til VND
605.245
1 Pear Protocol(PEAR) til AUD
A$0.03473
1 Pear Protocol(PEAR) til GBP
0.01702
1 Pear Protocol(PEAR) til EUR
0.01955
1 Pear Protocol(PEAR) til USD
$0.023
1 Pear Protocol(PEAR) til MYR
RM0.0966
1 Pear Protocol(PEAR) til TRY
0.95151
1 Pear Protocol(PEAR) til JPY
¥3.381
1 Pear Protocol(PEAR) til ARS
ARS$33.92316
1 Pear Protocol(PEAR) til RUB
1.9205
1 Pear Protocol(PEAR) til INR
2.02607
1 Pear Protocol(PEAR) til IDR
Rp383.33318
1 Pear Protocol(PEAR) til KRW
32.12272
1 Pear Protocol(PEAR) til PHP
1.31284
1 Pear Protocol(PEAR) til EGP
￡E.1.10745
1 Pear Protocol(PEAR) til BRL
R$0.12236
1 Pear Protocol(PEAR) til CAD
C$0.03151
1 Pear Protocol(PEAR) til BDT
2.80002
1 Pear Protocol(PEAR) til NGN
34.37948
1 Pear Protocol(PEAR) til COP
$89.84375
1 Pear Protocol(PEAR) til ZAR
R.0.39905
1 Pear Protocol(PEAR) til UAH
0.95036
1 Pear Protocol(PEAR) til TZS
T.Sh.56.93052
1 Pear Protocol(PEAR) til VES
Bs3.749
1 Pear Protocol(PEAR) til CLP
$21.965
1 Pear Protocol(PEAR) til PKR
Rs6.52832
1 Pear Protocol(PEAR) til KZT
12.45243
1 Pear Protocol(PEAR) til THB
฿0.73232
1 Pear Protocol(PEAR) til TWD
NT$0.69529
1 Pear Protocol(PEAR) til AED
د.إ0.08441
1 Pear Protocol(PEAR) til CHF
Fr0.01817
1 Pear Protocol(PEAR) til HKD
HK$0.17871
1 Pear Protocol(PEAR) til AMD
֏8.8021
1 Pear Protocol(PEAR) til MAD
.د.م0.20746
1 Pear Protocol(PEAR) til MXN
$0.42343
1 Pear Protocol(PEAR) til SAR
ريال0.08625
1 Pear Protocol(PEAR) til ETB
Br3.30211
1 Pear Protocol(PEAR) til KES
KSh2.97114
1 Pear Protocol(PEAR) til JOD
د.أ0.016307
1 Pear Protocol(PEAR) til PLN
0.08326
1 Pear Protocol(PEAR) til RON
лв0.09936
1 Pear Protocol(PEAR) til SEK
kr0.21643
1 Pear Protocol(PEAR) til BGN
лв0.03818
1 Pear Protocol(PEAR) til HUF
Ft7.64865
1 Pear Protocol(PEAR) til CZK
0.47541
1 Pear Protocol(PEAR) til KWD
د.ك0.007015
1 Pear Protocol(PEAR) til ILS
0.07659
1 Pear Protocol(PEAR) til BOB
Bs0.15893
1 Pear Protocol(PEAR) til AZN
0.0391
1 Pear Protocol(PEAR) til TJS
SM0.21528
1 Pear Protocol(PEAR) til GEL
0.0621
1 Pear Protocol(PEAR) til AOA
Kz20.96611
1 Pear Protocol(PEAR) til BHD
.د.ب0.008671
1 Pear Protocol(PEAR) til BMD
$0.023
1 Pear Protocol(PEAR) til DKK
kr0.14605
1 Pear Protocol(PEAR) til HNL
L0.60283
1 Pear Protocol(PEAR) til MUR
1.04282
1 Pear Protocol(PEAR) til NAD
$0.39905
1 Pear Protocol(PEAR) til NOK
kr0.22862
1 Pear Protocol(PEAR) til NZD
$0.0391
1 Pear Protocol(PEAR) til PAB
B/.0.023
1 Pear Protocol(PEAR) til PGK
K0.09614
1 Pear Protocol(PEAR) til QAR
ر.ق0.08349
1 Pear Protocol(PEAR) til RSD
дин.2.29448
1 Pear Protocol(PEAR) til UZS
soʻm283.95041
1 Pear Protocol(PEAR) til ALL
L1.89658
1 Pear Protocol(PEAR) til ANG
ƒ0.04117
1 Pear Protocol(PEAR) til AWG
ƒ0.0414
1 Pear Protocol(PEAR) til BBD
$0.046
1 Pear Protocol(PEAR) til BAM
KM0.03818
1 Pear Protocol(PEAR) til BIF
Fr68.655
1 Pear Protocol(PEAR) til BND
$0.02944
1 Pear Protocol(PEAR) til BSD
$0.023
1 Pear Protocol(PEAR) til JMD
$3.68943
1 Pear Protocol(PEAR) til KHR
92.36938
1 Pear Protocol(PEAR) til KMF
Fr9.614
1 Pear Protocol(PEAR) til LAK
499.99999
1 Pear Protocol(PEAR) til LKR
Rs6.95704
1 Pear Protocol(PEAR) til MDL
L0.3795
1 Pear Protocol(PEAR) til MGA
Ar101.76971
1 Pear Protocol(PEAR) til MOP
P0.18423
1 Pear Protocol(PEAR) til MVR
0.3519
1 Pear Protocol(PEAR) til MWK
MK39.93053
1 Pear Protocol(PEAR) til MZN
MT1.4697
1 Pear Protocol(PEAR) til NPR
Rs3.24116
1 Pear Protocol(PEAR) til PYG
164.266
1 Pear Protocol(PEAR) til RWF
Fr33.327
1 Pear Protocol(PEAR) til SBD
$0.1886
1 Pear Protocol(PEAR) til SCR
0.35006
1 Pear Protocol(PEAR) til SRD
$0.87607
1 Pear Protocol(PEAR) til SVC
$0.20125
1 Pear Protocol(PEAR) til SZL
L0.39905
1 Pear Protocol(PEAR) til TMT
m0.0805
1 Pear Protocol(PEAR) til TND
د.ت0.06693
1 Pear Protocol(PEAR) til TTD
$0.15571
1 Pear Protocol(PEAR) til UGX
Sh80.684
1 Pear Protocol(PEAR) til XAF
Fr12.834
1 Pear Protocol(PEAR) til XCD
$0.0621
1 Pear Protocol(PEAR) til XOF
Fr12.834
1 Pear Protocol(PEAR) til XPF
Fr2.323
1 Pear Protocol(PEAR) til BWP
P0.30636
1 Pear Protocol(PEAR) til BZD
$0.04623
1 Pear Protocol(PEAR) til CVE
$2.15694
1 Pear Protocol(PEAR) til DJF
Fr4.094
1 Pear Protocol(PEAR) til DOP
$1.42646
1 Pear Protocol(PEAR) til DZD
د.ج2.98034
1 Pear Protocol(PEAR) til FJD
$0.05175
1 Pear Protocol(PEAR) til GNF
Fr199.985
1 Pear Protocol(PEAR) til GTQ
Q0.17618
1 Pear Protocol(PEAR) til GYD
$4.81367
1 Pear Protocol(PEAR) til ISK
kr2.783

Pear Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pear Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pear Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pear Protocol

Hvor mye er Pear Protocol (PEAR) verdt i dag?
Live PEAR prisen i USD er 0.023 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEAR til USD er $ 0.023. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pear Protocol?
Markedsverdien for PEAR er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEAR?
Den sirkulerende forsyningen av PEAR er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEAR ?
PEAR oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEAR?
PEAR så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til PEAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEAR er $ 49.31K USD.
Vil PEAR gå høyere i år?
PEAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

