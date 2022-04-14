Playbux (PBUX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Playbux (PBUX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Playbux (PBUX) Informasjon

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Offisiell nettside:
https://www.playbux.co/
Teknisk dokument:
https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb

Playbux (PBUX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Playbux (PBUX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 556.10K
$ 556.10K
Total forsyning:
$ 400.00M
$ 400.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 383.52M
$ 383.52M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 580.00K
$ 580.00K
All-time high:
$ 0.4125
$ 0.4125
All-Time Low:
$ 0.001009119819006544
$ 0.001009119819006544
Nåværende pris:
$ 0.00145
$ 0.00145

Playbux (PBUX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Playbux (PBUX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PBUX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PBUX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PBUXs tokenomics, kan du utforske PBUX tokenets livepris!

Playbux (PBUX) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til PBUX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

PBUX prisforutsigelse

Vil du vite hvor PBUX kan være på vei? Vår PBUX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.