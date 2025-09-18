Hva er Playbux (PBUX)

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Playbux er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Playbux investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Playbux (PBUX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Playbux (PBUX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PBUX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Playbux Hvor mye er Playbux (PBUX) verdt i dag? Live PBUX prisen i USD er 0.00125 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PBUX-til-USD-pris? $ 0.00125 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PBUX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Playbux? Markedsverdien for PBUX er $ 479.40K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PBUX? Den sirkulerende forsyningen av PBUX er 383.52M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPBUX ? PBUX oppnådde en ATH-pris på 0.6203105863157017 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PBUX? PBUX så en ATL-pris på 0.001009119819006544 USD . Hva er handelsvolumet til PBUX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PBUX er $ 147.03 USD . Vil PBUX gå høyere i år? PBUX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PBUX prisprognosen for en mer grundig analyse.

