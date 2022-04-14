PAWZONE (PAWZONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PAWZONE (PAWZONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PAWZONE (PAWZONE) Informasjon PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. Offisiell nettside: https://www.pawzone.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 Kjøp PAWZONE nå!

PAWZONE (PAWZONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PAWZONE (PAWZONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.35K $ 170.35K $ 170.35K All-time high: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 All-Time Low: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 Nåværende pris: $ 0.0000003407 $ 0.0000003407 $ 0.0000003407 Lær mer om PAWZONE (PAWZONE) pris

PAWZONE (PAWZONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PAWZONE (PAWZONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAWZONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAWZONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAWZONEs tokenomics, kan du utforske PAWZONE tokenets livepris!

